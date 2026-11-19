Muž na nosítkách, napojený na infuzi, se podle vlastního vyprávění zvedne a dojede ke dveřím vedlejšího pokoje. Uvnitř leží soupeř, kterého před pár hodinami porazil na body. Padne věta o tom, kam se má poražený vrátit, pak rána do brady, kus vyraženého zubu a dva profesionální zápasníci válející se ve skladu prostěradel. Z celé scény neexistuje ani vteřina zveřejněného záznamu. Redakce MMAmag si k historce otevřela oficiální výsledek zápasu, dobové přepisy obou výpovědí z roku 2006 i stránku epizody VICE TV z roku 2025 a porovnala, kde se vyprávění obou aktérů rozcházejí.
Tři kola v Las Vegas, na která se skoro zapomnělo
UFC 57: Liddell vs. Couture 3 se konalo 4. února 2006 v Mandalay Bay Events Center v Las Vegas. Zápas ve welterové váze (do 77 kg) vyhrál Joe Riggs, tehdy 23letý americký bojovník s bilancí 23-7-0 a jedním zápasem bez výsledku, jednomyslným rozhodnutím rozhodčích. Bodovací lístky zněly 29-28, 29-28 a 30-27, jak uvádí i UFCalendar.
Statistiky zápasu na webu BoutMetrics, které vycházejí z oficiálních dat UFC, ukazují Riggse jako aktivnějšího muže: 51 významných zásahů ze 116 pokusů proti 38 ze 106 a 3 strhy z 8 pokusů proti 0 ze 7. Jediný knockdown večerního duelu ale připsal Nick Diaz, tehdy 22letý Američan z týmu Cesar Gracie. Z profilů na Sherdogu plyne, že k 19. listopadu 2026 má Diaz bilanci 26-10 a dvě utkání bez výsledku, Riggs 50-18-1 a rovněž dvě.
Jenže ve chvíli, kdy oba skončili na stejné pohotovosti v Las Vegas, zápas pro jednoho z nich zjevně ještě neskončil.
Pět minut mezi podnosy a prostěradly
V přepisu Riggsova vystoupení v pořadu MMAWeekly Radio, do kterého redakce MMAmag nahlédla, zaznělo, že do nemocnice šel kvůli rukám, dostal infuzi a pak mířil k Diazově části budovy kvůli vzorku pro komisi. U soupeřova pokoje podle MMAWeekly z 8. února 2006 prohlásil: „Vrať se do WEC.“ Narážel na menší americkou organizaci, ve které Diaz dřív působil. Odpovědí mu podle Riggse byl pravý hák do brady.
Zbytek scény je známý z Riggsova pozdějšího vyprávění pro Sports Illustrated, které citovaly weby MMA Mania a MiddleEasy: vyražená půlka zubu, převrácené podnosy s nástroji, krev z vytržené infuze a konec ve skladu prostěradel. Podle téhož Riggsova popisu se do potyčky zapojil i Nate Diaz, tehdy 20letý mladší bratr Nicka Diaze, a také ho udeřil. Potvrzení od Natea Diaze ani od jeho týmu k tomu neexistuje.
Jisté je, že video z nemocnice veřejné není. Server MMA Fighting to 5. února 2025 uvedl výslovně.
Diaz má na tu chodbu jinou vzpomínku
Redakce MMAmag postavila vedle sebe dobovou výpověď Nicka Diaze z textu MMAWeekly z 9. února 2006 a Riggsovo vyprávění. V ní tvrdí, že to byl Riggs, kdo přišel na jeho stranu nemocnice. První ránu přiznává: „Jo. Udeřil jsem první.“ Dodává ale, že Riggs zvedl ruce a chystal se ho udeřit. Jinými slovy: oba mluví o sebeobraně, každý o jiné.
|Sporný bod
|Riggsova verze
|Diazova verze
|Kdo koho vyhledal
|Šel k Diazově části kvůli vzorku, pak ho provokoval
|Riggs přišel až k němu, on zůstal u sebe
|Kdo udeřil první
|Diaz, pravý hák do brady
|Přiznává první ránu, tvrdí, že předešel útoku
|Zapojení Natea Diaze
|Zapojil se a také udeřil
|Bratra na místě připouští, úder nepotvrzuje
Starší z bratrů svou verzi zopakoval i v roce 2025 v epizodě Nick Diaz vs The World dokumentární série Dark Side of the Cage na VICE TV. Zbývá poslední otázka, na kterou se u téhle historky vždycky dojde: jestli za rozmlácenou chodbu někdo zaplatil.
Pokuta, kterou nikdo neukázal na papíře
V převyprávěních se roky objevuje pokuta zhruba 178 000 Kč (8 000 USD). V dostupných podkladech ale vystupuje jako tradovaný údaj, ne jako doložený trest.
V přepisu výplat a lékařských omezení po UFC 57, který vychází z údajů komise, jsou u obou bojovníků jen lékařská omezení. Riggs měl nechat rentgenovat obě ruce, Diaz zhojit tržné rány na hlavě. To jsou běžná opatření po zápase, ne sankce za to, co se dělo potom.
Samotné UFC 57 bylo regulovanou akcí s oficiálními výsledky. Nemocniční potyčka pod žádnou regulaci nespadala a oficiální stopa po ní chybí. Přesto o příběhu natočilo UFC epizodu seriálu Fightlore a VICE TV se k němu vrátilo po bezmála 20 letech. Nemocniční historka tak žije vedle hlavního zápasu večera, ve kterém Chuck Liddell zvítězil nad Randym Couturem knockoutem ve 2. kole v čase 1:28.
Co z toho zbylo
GLOSA Kdyby se tohle stalo o deset let později, visí video na sítích dřív, než sanitka dojede zpátky do garáže. Jenže v roce 2006 nikdo na chodbě netočil, a právě to historku udrželo naživu.
Nedoložitelnost je tady palivem. Bodovací lístky znějí 29-28, 29-28 a 30-27 a nikdo se o nich nehádá. O tom, kdo komu přišel ke dveřím, se dá hádat donekonečna.
Čtvrté kolo z Las Vegas tak zůstane jediným kolem toho večera, které nikdo neboduje, které nikdo neviděl a které si obě strany pamatují jinak.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek