Stojí před mikrofony v Dauhá, 21. listopadu 2026 má nastoupit proti jednomu z nejtvrdších mužů lehké váhy, a místo o soupeři mluví o tom, co má napsané pod spodním rtem. Brian Ortega, 35letý americký bojovník s bilancí 16-5-0, se po letech v pérové váze (do 66 kg) stěhuje do lehké (do 70 kg). Otázce na jméno bývalé partnerky se nevyhnul. Naopak ji vzal za ten nejabsurdnější možný konec. Redakce MMAmag proto jeho slova z Dauhá položila vedle toho, co o stejném vztahu říkal v dubnu 2026.
Otázka na Cortezovou přišla a Ortega ji nesmetl ze stolu
Ortega odpovídal novinářům na oficiálním mediálním dni organizace UFC, tedy největší světové MMA organizace, 18. listopadu 2026 v Dauhá, před zápasem s Danem Hookerem, 36letým novozélandským bojovníkem v lehké váze s bilancí 24-15-0. Mediální den je povinné kolečko otázek a odpovědí před turnajem, ne náhodný klip z telefonu. „Časem to vybledne, a víte co, kašlu na to, řeknu to,“ začal podle přepisu serveru MMA Mania z 19. listopadu 2026.
Pak popsal, co se s kérkou stalo. „Bylo tam její jméno a malé srdíčko, a když jsem zápasil, dostal jsem ránu do pusy a vznikl řez, takže teď je to srdíčko rozbité. Fakt nekecám,“ řekl Ortega novinářům. Tetování tedy nezmizelo, jen se změnilo a změnil ho úder v kleci.
Záznam s názvem Brian Ortega Media Day Interview zveřejnila UFC 19. listopadu 2026; redakce MMAmag na mediálním dni v Dauhá nebyla a přesné znění citací ověřovala přes dostupný přepis MMA Mania. Tracy Cortezová je bojovnice UFC v muší váze (do 57 kg) s bilancí 12-4-0 a Ortegova bývalá partnerka.
Jenže to srdíčko pod rtem není nové a v dubnu 2026 o celé věci Ortega mluvil docela jinak.
Valentýn 2022 a gesto, které už nejde vzít zpět
Servery MMA Weekly a LowKickMMA tehdy popsaly, že Ortega 14. února 2022 zveřejnil video čerstvého tetování se jménem Tracy uvnitř rtu a připsal k němu: „Můžu říct jenom jedno… MILUJU JI.“ Mezi tímhle dnem a jeho vystoupením v Dauhá leží čtyři roky a devět měsíců.
V textu MMA Fighting z 21. dubna 2026, do kterého redakce MMAmag nahlédla, je přepsaná pasáž z podcastu Love & War With Dominick Cruz. Ortega v ní o vztahu mluvil bez humoru: „A krátce potom jsem si řekl: Sakra, podělal jsem to.“ A dodal: „Nikdy jsem neměl klid. Kempy byly hrozné.“ Stejný muž, stejná věc, dvě různé polohy: v dubnu zpověď, 18. listopadu 2026 historka.
A k té historce si Ortega přidal ještě radu.
Vzkaz, který poslal všem zamilovaným
„A jo, nenechávejte si tyhle toxické holky tetovat, chlape, i když vás do toho tlačí, nedělejte to, kámo, nestojí to za to,“ řekl podle přepisu MMA Mania. Jsou to jeho slova a jeho hodnocení. Citované materiály reakci Cortezové na Ortegův výrok neobsahují.
Hned nato přešel k přítomnosti. „Ale na druhou stranu, oženil jsem se. Mám manželku, před dvěma měsíci se mi narodilo dítě, takže, však víte, žijeme a učíme se,“ uvedl Ortega. Víc o rodině neřekl a víc sem nepatří.
Zatímco se mluví o jeho rtu, v Dauhá ho čeká věc podstatně méně úsměvná: posledních 5 zápasů, které by nejradši přetetoval celé.
Proč pro něj Hooker není jen další jméno na soupisce
V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala jeho posledních 5 vystoupení v kleci. Vlastní výpočet z těchto 5 zápasů dává bilanci 4 proher a 1 výhry.
|Soupeř
|Datum
|Výsledek
|Aljamain Sterling
|23. 8. 2025
|prohra jednomyslným rozhodnutím
|Diego Lopes
|14. 9. 2024
|prohra jednomyslným rozhodnutím
|Yair Rodríguez
|24. 2. 2024
|výhra submisí, 3. kolo, 0:58
|Yair Rodríguez
|16. 7. 2022
|prohra technickým knockoutem (TKO), 1. kolo, 4:11
|Alexander Volkanovski
|25. 9. 2021
|prohra jednomyslným rozhodnutím
Proti němu stojí Hooker, kterého oficiální karta turnaje vede jako čtrnáctého v pořadí divize. Zápas je podle oficiální stránky turnaje, kterou redakce MMAmag prošla, vypsaný v lehké váze a zařazený na hlavní kartu UFC Fight Night: Prochazka vs Stirling, 21. listopadu 2026 v ABHA Areně v Dauhá; hlavní zápas obstará Jiří Procházka proti neporaženému Navajo Stirlingovi. UFC zároveň ve zprávě z 12. října 2026 uvedla, že Ortega jde kvůli Hookerovi nahoru do lehké váhy.
Srdíčko pod rtem vybledne samo. Výsledková listina ne.
Metodika
Citace z mediálního dne 18. listopadu 2026 pocházejí z přepisu serveru MMA Mania z 19. listopadu 2026; oficiální záznam UFC redakce MMAmag dohledala, ale stránka s videem nebyla přístupná, vlastní přepis z ní tedy nevznikl. Starší výroky jsou z textu MMA Fighting z 21. dubna 2026, který přepisuje pasáže podcastu Love & War With Dominick Cruz; vznik tetování popsaly v únoru 2022 MMA Weekly a LowKickMMA, původní příspěvek na Instagramu se otevřít nepodařilo stejně jako účty Tracy Cortezové, u níž žádnou reakci z 18. až 20. listopadu 2026 nenašlo ani veřejné vyhledávání. Výpočet 4 proher z posledních 5 zápasů vychází z pěti zápasů v tabulce podle Sherdogu, stav k 19. listopadu 2026: Sterling prohra, Lopes prohra, Rodríguez výhra, Rodríguez prohra, Volkanovski prohra, tedy 4 ze 5; rozestup mezi 14. únorem 2022 a 18. listopadem 2026 činí čtyři roky a devět měsíců. Termín, místo, váhová kategorie a zařazení zápasu na kartě jsou z oficiální stránky UFC Fight Night: Prochazka vs Stirling a z tiskové zprávy UFC z 12. října 2026, překlady anglických citací jsou redakční. Článek nezahrnuje počet kol zápasu Ortegy s Hookerem, který se z oficiálních zdrojů dohledat nepodařilo, okolnosti rozchodu Ortegy a Cortezové ani cokoli o jeho rodině nad rámec toho, co sám řekl.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková