Merab Dvališvili stál 11. listopadu 2026 v hale hotelu v Abú Zabí před mikrofonem a odpovídal na otázky pořadatele. Kamera běžela, kolem se pohybovali lidé s telefony. Za pár vteřin bylo po rozhovoru a začala mela, ze které vznikly záběry obletěvší MMA svět. Mezi těmi, kdo se k ní od té doby vyjádřili, je i jeden z nejznámějších ruských těžkovahů UFC. Jeho vysvětlení, proč šlo o nejhorší možnou variantu, redakce MMAmag dohledala v ruských přepisech jeho slov a porovnala s tím, co týž muž tvrdil už před 17 lety.
Útočník vždycky skončí v minusu, míní Volkov
Alexandr Volkov, 38letý ruský bojovník v těžké váze (nad 93 kg) s bilancí 41-11-0 podle databáze Sherdog, se k potyčce vyjádřil ve videu na sociálních sítích. Jeho slova otiskl ruský deník Sport-Express 12. listopadu 2026, tedy den po incidentu.
„Obecně odsuzuji rvačky na ulici. Myslím, že nejhorší, co může být, je pouliční rvačka pod kamerami… Protože útočník v takovém případě vždy skončí v minusu, tedy není jasné, jaký je smysl celého toho pohybu,“ řekl Volkov. Není to morální kázání. Je to kalkulace: kdo udeří před objektivem, prohrál ještě dřív, než se dostal ven z haly.
V popisu epizody pořadu The Ariel Helwani Show zveřejněné 17. listopadu 2026 redakce MMAmag dohledala Volkovův vstup od 1:44:14, kde se téma rvačky vrací; textově ověřená verze jeho slov ale pochází ze Sport-Expressu. Bulharský web mma.bg z Helwaniho rozhovoru uvádí, že Volkov zároveň nechtěl rozhodovat, kdo byl v právu. Aby bylo jasné, proti čemu mluví, je potřeba se vrátit do haly hotelu v Abú Zabí.
Scéna z hotelové haly, kterou by si Abú Zabí odpustilo
Záběry, které podle listu The National původně zveřejnil Ilia Topuria, ukazují Dvališviliho, jak mluví do kamery, a skupinu, která k němu zezadu přichází. Merab Dvališvili, 35letý gruzínský bojovník v bantamové váze (do 61 kg) a bývalý šampion UFC, se podle popisu otočil a dostal ránu od Usmana Nurmagomedova, neporaženého šampiona organizace PFL v lehké váze (do 70 kg). Druhé video podle téhož zdroje zachycuje facku, Dvališviliho rozběh proti skupině a moment, kdy skončil na zemi.
Sám Dvališvili v popisku ke svému příspěvku tvrdil, že dělal rozhovor pro pořadatelskou organizaci RAF, že Nurmagomedov přišel se svými lidmi zezadu a bil jeho i jeho mladého kamaráda a že ho držela ochranka, zatímco do nich na zemi kopali. To je jeho verze, ne obsah záznamu.
Úřady mluvily řečí čísel. Policie v Abú Zabí podle The National oznámila zadržení deseti lidí, z toho osmi kvůli rvačce a dvou kvůli jejímu natáčení, a věc postoupila prokuratuře. Soud v Abú Zabí pak 13. listopadu 2026 poslal šest odsouzených na šest měsíců do vězení, uložil jim pokutu zhruba 1 782 000 Kč (300 000 AED) a vyhoštění, stejný trest dostali i dva lidé za pořízení a zveřejnění záběrů. O čtyři dny později, 17. listopadu 2026, soud podle informací Abu Dhabi Judicial Department osmi z nich tresty nahradil pokutou zhruba 891 000 Kč (150 000 AED) poté, co se strany smířily.
Následky dorazily i tam, kde se vydělává. Spoluzakladatel RAF Chad Bronstein na tiskové konferenci řekl, že organizace takové mimosportovní aktivity netoleruje: „Doufáme, že se situace vyřeší spíš dříve než později… A samozřejmě Usman se naší sobotní akce nezúčastní,“ citoval ho server MMA Fighting. Veřejně mluvil manažer Ali Abdelaziz, který se podle serveru MMA Junkie omluvil lidem v Abú Zabí a označil incident za ostudný. Volkovův postoj přitom není póza vymyšlená pro kameru.
Co stejný muž tvrdil o ulicích před sedmnácti lety
V archivních rozhovorech, které redakce MMAmag prošla, drží Volkov stejnou linku od začátku kariéry. V prosinci 2009 serveru Sports.ru řekl: „Snažil jsem se vyhýbat ručním bojům na ulici. Na soutěžích jsem zápasil se zájmem, ale pouliční rvačky bez pravidel a rozhodčích, kteří by mohli boj zastavit, mi nebyly po chuti.“ Dodal, že není zrovna chytré trávit hodiny tréninkem a pak dovednosti používat proti nepřipraveným lidem.
O 14 let později mluvil stejně. „Poměrně rychle jsem si to uvědomil a pochopil jsem, že následky těchto rvaček za to nestojí,“ řekl v září 2023 webu Championat.
|Datum
|Kde to zaznělo
|Co Volkov řekl o rvačkách mimo klec
|16. 12. 2009
|Sports.ru
|Pouliční rvačky bez pravidel a rozhodčích mu nebyly po chuti.
|27. 9. 2023
|Championat
|Následky rvaček podle něj nestojí za to, konflikty se snaží řešit pokojně.
|12. 11. 2026
|Sport-Express
|Rvačku pod kamerami označil za nejhorší variantu, útočník je pak „v minusu“.
Kam se z klece přestěhoval boj o reputaci
ANALÝZA Trash talk je zboží. Promotéři ho prodávají, protože končí v termínu, v kleci a s rozhodčím. Potyčka v hale je jiný produkt: nemá termín, nemá limit a nemá nikoho, kdo by ji zastavil. Proto za ni přišel účet mimo sport, od zákazu vstupu na akci až po soudní pokuty.
Nejlépe to ukazuje detail, který by před 10 lety nedával smysl: mezi zadrženými byli podle policie i dva lidé, kteří incident natáčeli. Kamera přestala být svědkem a stala se účastníkem. Zároveň platí, že karta se točila dál, Dvališvili podle MMA Fighting na akci v Abú Zabí nakonec nastoupil a Umara Nurmagomedova proti Urijahu Faberovi nahradil Saba Lazišvili.
Pro českou a slovenskou scénu z toho plyne totéž. Strkanice u klece nebo na vážení dnes nemá jednoho diváka, ale deset telefonů, a video přežije kariéru. Klec má pravidla a rozhodčího, který boj zastaví. Hotelová hala má jen objektivy, a ty nezastaví nic.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková