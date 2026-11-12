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Horoskop na dnešní den: čtvrtek 12. listopadu 2026

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Čtvrtek začne docela příjemně. Měsíc je ve Střelci a během dopoledne postupně vytváří příznivé vazby s Venuší, Marsem a Jupiterem. Přeloženo z astrologické řeči: lidé se mohou snáz domluvit, máme větší chuť něco podniknout a dobrý nápad se může poměrně rychle proměnit v konkrétní plán.
Horoskop na dnešní den: čtvrtek 12. listopadu 2026

Horoskop na dnešní den: čtvrtek 12. listopadu 2026

Zdroj: horoskop
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 12.11.2026 04:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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