Horoskop na dnešní den: čtvrtek 12. listopadu 2026

Přesné okamžiky přicházejí přibližně v 7:11, 9:34 a 12:29 českého času. Potom už Měsíc nevytvoří žádný hlavní aspekt až do večerní změny znamení. Ve 21:27 opustí Střelce a vstoupí do Kozoroha. Den tak má dvě tváře. Dopoledne se nebojte zavolat, někoho pozvat, něco domluvit nebo udělat krok k plánu, o kterém už chvíli přemýšlíte. Odpoledne není nutné všechno dál rozjíždět. Naopak může být příjemnější dokončit, co už běží, a nechat některá rozhodnutí uzrát.
A večer? Kozoroh připomene kalendář, rozpočet, povinnosti a skutečnost, že krásný plán bývá ještě krásnější, když víme, kdy se má uskutečnit a kdo ho zaplatí. Merkur ve Štíru je navíc stále retrográdní a do přímého směru se obrátí až následující den. Proto ještě pořád platí: kontrolovat termíny, adresy, rezervace a domluvy se vyplatí.
Heslo dne: Dopoledne se nadchněte. Večer zjistěte, jak to udělat.
Dnešní praktická drobnost: Připravte krmítko dřív, než přijdou mrazy
Máte zahradu, balkon nebo místo za oknem, kam létají ptáci? Listopad je dobrá chvíle krmítko vytáhnout, zkontrolovat a hlavně pořádně vyčistit. Česká společnost ornitologická doporučuje začít s přikrmováním, když teploty klesají k bodu mrazu. Krmítko má být na klidném a přehledném místě a je důležité pravidelně odstraňovat trus a zbytky potravy, protože právě na společných krmných místech se mohou mezi ptáky šířit choroby. Co jim nabídnout? Dobrou klasikou jsou slunečnicová semínka, oves, proso, pšenice nebo vlašské ořechy. ČSO doporučuje také nechat na zahradě část spadaného listí či nezastřižených trvalek — i tam ptáci nacházejí přirozenou potravu. Nemusíte tedy dnes otevírat ptačí restauraci s plným menu. Stačí krmítko připravit. Hosté si termín zahájení sezony zjistí sami.
Beran
Dopoledne vám bude sedět.
Měsíc ve Střelci podporuje cestování, poznávání, výlety, nové informace a chuť rozšířit si obzory. Jestli už nějakou dobu mluvíte o cestě, kurzu nebo místě, které byste chtěli navštívit, právě dnes udělejte něco konkrétního.
Zjistěte spojení. Termín. Cenu. Zavolejte člověku, který by mohl jet s vámi.
Mars a Jupiter v ohnivém Lvu vám přidávají energii a možná i trochu sebevědomí navíc. Pozor jen, aby z nápadu na jednodenní výlet nevznikla během dopoledne expedice přes tři státy.
Odpoledne už nic netlačte.
A večer, kdy Měsíc přejde do Kozoroha, se může připomenout nějaká povinnost nebo rozdělaný projekt. Zapište si ji. Nemusíte kvůli tomu rušit celý večer.
Čtvrteční rada Beranům: Dobrý plán potřebuje odvahu. Skvělý plán navíc obsahuje datum odjezdu a způsob návratu.
Býk
Dnešek začíná tématy, která nejsou úplně lehká, ale mohou být užitečná: společné peníze, závazky, rodinné dohody nebo majetkové záležitosti.
Dopolední příznivé aspekty ale pomáhají, aby se o těchto věcech mluvilo bez zbytečného napětí.
Pokud potřebujete s partnerem nebo rodinou probrat nějaký výdaj, dnes se držte faktů. Nemusíte z rozhovoru o účtu za elektřinu dělat celkovou bilanci rodinné odpovědnosti od roku 1997.
Retrográdní Merkur může navíc vrátit starší vztahové téma. Možná zjistíte, že druhá strana na některou věc nezapomněla tak dokonale jako vy.
Večer přichází Měsíc do Kozoroha, což vám naopak velmi sedí. Může přijít chuť plánovat cestu, kulturní program nebo něco, co vás v dalších týdnech vytáhne z běžného rytmu.
Čtvrteční rada Býkům: Když dnes zjistíte, že jste se v něčem spletli, zkuste revoluční větu „máš pravdu“. Je krátká, levná a někdy dělá zázraky.
Blíženci
Druzí lidé dnes budou důležitější než obvykle.
Měsíc ve Střelci stojí proti vašemu znamení a dopolední vazby k Venuši, Marsu a Jupiteru podporují partnerství, spolupráci a společné plány.
Pokud chcete někoho přesvědčit pro výlet, návštěvu nebo jinou aktivitu, dopoledne máte dobrou šanci.
Ještě lepší ovšem bude, když necháte s návrhem přijít také druhou stranu.
Retrográdní Merkur, váš vládce, se pomalu blíží ke konci svého zpětného pohybu. Některá praktická záležitost, která se poslední týdny motala v kruhu, se tak může začít vyjasňovat.
Ale ještě ji jednou zkontrolujte.
Večer se nálada změní a místo společnosti můžete dostat chuť řešit peníze nebo konkrétní domácí záležitost.
Čtvrteční rada Blížencům: Když se dnes na něčem domluvíte, napište si to. Ne proto, že máte špatnou paměť. Protože oba budete zítra tvrdit trochu jinou verzi.
Rak
Dopoledne je ideální pro běžné věci, které potřebujete rozhýbat.
Měsíc ve Střelci aktivuje každodenní režim, povinnosti a práci kolem domácnosti. Díky příznivým vazbám s Marsem a Jupiterem ale nemusí být všechno tak únavné, jak na první pohled vypadá.
Dobrá chvíle něco vyřídit, zavolat, dojít tam, kam už týden plánujete dojít, nebo dokončit malý úkol.
Jen si jich nenaložte sedm.
Odpoledne už výkon klesá a je lepší dotahovat než začínat.
Večer Měsíc vstupuje do Kozoroha přímo proti vašemu znamení a pozornost se přesune k partnerovi nebo blízkým lidem. Možná zjistíte, že někdo chce probrat něco, co vy jste chtěli probrat až „někdy“.
Poslouchejte.
Čtvrteční rada Rakům: Když máte dvě volné hodiny, neplánujte do nich čtyři hodiny práce. Matematika má i v rodinném životě nepříjemný zvyk fungovat.
Lev
Dopoledne patří mezi vaše nejlepší části týdne.
Měsíc ve Střelci vytváří harmonické vazby s Marsem a Jupiterem ve vašem znamení. To podporuje energii, tvořivost, společnost, kulturu, děti, vnoučata a všechno, co vás dokáže opravdu bavit.
Máte-li možnost něco podniknout, udělejte to spíš dopoledne.
Možná přijde pozvání, dobrá zpráva nebo chuť vrátit se k aktivitě, kterou jste nějakou dobu zanedbávali.
Dnes se také nemusíte bát něco navrhnout ostatním. Jen nevyplňujte celý jejich kalendář.
Odpoledne už atmosféra trochu ztratí tah a večerní Měsíc v Kozorohu připomene povinnosti.
Nezkazte si tím ale hezký den. Jednu praktickou věc vyřiďte a zbytek nechte na pátek.
Čtvrteční rada Lvům: Když je vám dnes dobře, nemusíte okamžitě zlepšovat náladu celé místnosti. Užijte si chvíli i bez funkce hlavního baviče.
Panna
Dopoledne vás může zaměstnat domov a rodina.
Měsíc ve Střelci přináší trochu větší pohyb tam, kde byste nejraději měli systém. Návštěva může změnit čas, někdo přijde s vlastním plánem nebo zjistíte, že vaše představa o programu nebyla sdílena se všemi účastníky.
Nevadí.
Díky příznivým aspektům dne se lze domluvit bez většího dramatu.
Retrográdní Merkur navíc stále přeje návratu k textům, dokumentům a informacím. Pokud máte něco důležitého odeslat, ještě jednou se podívejte na adresu, přílohu a datum.
Večer vám naopak bude vyhovovat. Měsíc vstoupí do zemského Kozoroha a přinese příjemnější téma: radost, koníčky, kultura nebo čas s lidmi, které máte rádi.
Tak si nenechte celý večer sežrat úklidem.
Čtvrteční rada Pannám: Pokud je doma uklizeno na 90 procent, můžete s klidem odejít do divadla. Zbylých deset procent tam s vysokou pravděpodobností počká.
Váhy
Dopoledne vám může být velmi příjemné.
Měsíc ve Střelci vytváří příznivý vztah s retrográdní Venuší ve vašem znamení. To podporuje rozhovory, setkání, návštěvy, kratší výlety a lehčí společenskou atmosféru.
Pokud se vám někdo dlouho neozval, můžete udělat první krok vy.
A jestli se naopak ozve člověk z minulosti, nemusíte v tom okamžitě hledat osudové znamení. Retrográdní Venuše má návraty ráda. Někdy se starý známý vrací prostě proto, že si vzpomněl.
Dopoledne je také vhodné na praktickou domluvu. Odpoledne už se vyhněte složitým rozhodnutím.
Večer Měsíc přejde do Kozoroha a pozornost se obrátí k domovu. Budete možná raději v klidu než ve společnosti.
Čtvrteční rada Vahám: Když vás někdo pozve na kávu, nemusíte před přijetím pozvání rozhodnout, jaký význam bude mít setkání za pět let.
Štír
Dnešní Měsíc se pohybuje oblastí peněz, hodnot a toho, do čeho chcete investovat vlastní energii.
Po novoluní ve vašem znamení jste možná začali přemýšlet o nějaké změně. Dnes nastává vhodný čas položit si praktičtější otázku: co k ní skutečně potřebujete?
Nemusí to být tolik, jak jste si mysleli.
Retrográdní Merkur je stále ve vašem znamení a už se blíží ke změně směru. Něco, co jste poslední týdny řešili opakovaně, může začít dávat jasnější smysl.
Dnes ale ještě nemusíte mít poslední odpověď.
Dopoledne může být příjemné také na nákup něčeho, co jste delší dobu vybírali. Jen se držte rozpočtu.
Večer přejde Měsíc do Kozoroha a přinese praktičtější komunikaci. Co jste si přes den promysleli, můžete konečně pojmenovat.
Čtvrteční rada Štírům: Ne všechno, co je drahé, je kvalitní. A ne všechno, co je ve slevě, je výhodné. Bohužel jsou to dvě různé pasti.
Střelec
Měsíc je téměř celý den ve vašem znamení a dopoledne vám opravdu přeje.
Postupně se spojuje příznivě s Venuší, Marsem a Jupiterem. To přináší energii, optimismus, společnost a chuť něco podniknout.
Jestli jste poslední dobou něco odkládali proto, že jste neměli náladu, dnes ji pravděpodobně mít budete.
Vyrazte ven. Zavolejte lidem. Zjistěte něco k plánované cestě nebo se přihlaste na aktivitu, která vás láká.
Jen pozor na typickou střeleckou vlastnost: když se všechno zdá možné, máme sklon naplánovat si všechno.
Odpoledne už se energie zvolní a večer Měsíc opustí vaše znamení a přejde do Kozoroha. Najednou vás možná napadne, kolik všechny ty skvělé plány stojí.
To je užitečná informace.
Čtvrteční rada Střelcům: Dopoledne klidně sněte ve velkém. Večer vezměte kalkulačku. Obě činnosti patří k dobrému cestování.
Kozoroh
Dopoledne můžete být trochu stranou hlavního dění.
Měsíc ve Střelci se pohybuje v klidnější části vašeho horoskopu a přeje spíš dokončování, přemýšlení a věcem, které nepotřebují publikum.
To není špatně.
Možná budete mít konečně chvíli na záležitost, kterou neustále odsouváte, protože ostatní mají vždycky něco naléhavějšího.
Dopoledne příliš netlačte na výkon. Po obědě dokonce nemusí mít cenu rozjíždět nový komplikovaný projekt.
Večer ale přijde výrazná změna.
Ve 21:27 vstoupí Měsíc do vašeho znamení a energie se začne obracet směrem k vám. Najednou můžete mít jasnější pocit, co chcete během dalších dnů udělat.
Nemusíte začínat ještě před spaním.
Čtvrteční rada Kozorohům: Když vás ve 22 hodin napadne skvělý pracovní plán, napište si ho. Realizace může počkat do rána. Ano, opravdu může.
Vodnář
Přátelé a společnost vám dnes mohou přinést něco zajímavého.
Měsíc ve Střelci zvýrazňuje lidi se společnými zájmy, kluby, spolky a plány do budoucna. Právě někdo z okolí může přijít s myšlenkou, která by vás samotné nenapadla.
Poslouchejte.
Nemusíte automaticky převzít celý nápad, ale může v něm být něco, co využijete po svém.
Dopoledne je výborné na setkání a plánování. Mars s Jupiterem ve Lvu zároveň zesilují partnerství, takže druhý člověk vás může trochu popostrčit.
Odpoledne už se nesnažte mít všechno definitivně rozhodnuté.
A večer, kdy Měsíc vstoupí do Kozoroha, může přijít potřeba klidu. Po společenském dni nebude špatné chvíli vypnout.
Čtvrteční rada Vodnářům: Ne každý dobrý nápad musí být nový. Někdy je velmi moderní prostě vzít starou věc a konečně ji udělat rozumně.
Ryby
Dopoledne se můžete víc zabývat tím, kam směřujete a co chcete dokončit.
Měsíc ve Střelci zvýrazňuje cíle a viditelné výsledky. Pokud máte projekt, cestovní plán, aktivitu ve spolku nebo něco, co chcete dotáhnout, dnešní dopoledne může přinést dobrý posun.
Nemusíte nic dokazovat ostatním. Stačí, když uvidíte pokrok sami.
Retrográdní Merkur ve Štíru se pořád vrací k cestování, vzdělávání a starším plánům. Něco, co jste kdysi odložili, může být teď mnohem reálnější.
Zjistěte si podmínky znovu. Svět se mezitím změnil.
Večer přejde Měsíc do Kozoroha a přinese příjemnější společenské téma. Přátelé nebo známí vám mohou pomoci dostat nápad do konkrétnější podoby.
Čtvrteční rada Rybám: Pokud máte sen, který se pravidelně vrací, možná už nepotřebuje další snění. Potřebuje první telefonát.