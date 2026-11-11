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E-šmejdi útočili na 11,8 miliardy korun. Banky přes 81 % zachránily

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Banky za prvních devět měsíců letošního roku ochránily svým klientům více než 9,6 miliardy. Přesto e-šmejdi při více než 75 tisících útocích způsobili škody přesahující 2,2 miliardy korun. Průměrná škoda na jednoho klienta vzrostla na 29 266 korun.
E-šmejdi útočili na 11,8 miliardy korun. Banky přes 81 % zachránily

E-šmejdi útočili na 11,8 miliardy korun. Banky přes 81 % zachránily

Zdroj: cd70f0c77d817250ebcae54aded68b6f/idex-kyberbezpecnosti-2026-1.jpeg
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 11.11.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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