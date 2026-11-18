Zvuk jako v kině, výrazné basy i hudba, která zaplní celou místnost. LOXONE rozšiřuje svou nabídku audia o Soundbar s certifikací Dolby Atmos. Jeho možnosti ale zdaleka nekončí u filmů a hudby. Díky integraci do chytré domácnosti se stává jejím zvukovým asistentem. Může například obyvatelům předávat důležitá upozornění a umožňuje poslouchat televizní přenos i v dalších částech domu.
Za kvalitou zvuku stojí mimo jiné třípásmová konstrukce, která pomáhá zachovat čistotu a vyváženost napříč různými typy obsahu. Vyniknou tak srozumitelné dialogy a jemné zvukové detaily, ale i výrazné filmové efekty. Technologie Dolby Atmos pak pracuje s prostorovým podáním a vytváří dojem, že dění obklopuje posluchače ze všech stran.
„Chtěli jsme, aby Soundbar nebyl jen dalším zařízením pod televizí. Díky integraci do systému LOXONE se stává hlasem celé domácnosti. Vedle filmů nebo hudby může obyvatelům předávat také důležité informace ve chvíli, kdy je potřebují. Přitom svým nenápadným designem přirozeně zapadá do interiéru. Zbytečně na sebe neupozorňuje, ale když je potřeba, dokáže být slyšet,“ říká Petr Skála, Country Manager společnosti LOXONE pro Českou republiku.
Když se soundbar stane hlasem domácnosti
Propojení s dalšími technologiemi v domě posouvá využití Soundbaru za hranice běžného audio zařízení. Do instalace chytré domácnosti přináší možnost přehrávat zvuk z televize a sdílet jej do dalších místností. Zároveň přebírá známé funkce stávajícího audiosystému LOXONE, například hlášení a upozornění o dění v domě.
„Pokud například divák během sportovního přenosu odejde z obývacího pokoje do kuchyně, nemusí o dění přijít. Zvuk z televize lze prostřednictvím systému přehrávat také v dalších místnostech vybavených audiem. Komentář tak může dál poslouchat i při přípravě občerstvení,“ dodává Petr Skála.
Když například někdo zazvoní u dveří, systém může přehrát upozornění přímo ze Soundbaru. Přednastavené hlášení zase může svolat rodinu k obědu nebo upozornit na jinou každodenní událost. Důležitou roli může sehrát také v mimořádných situacích. Pokud připojená čidla zaznamenají požár nebo vloupání, systém může prostřednictvím Soundbaru přehrát varování, a to i ve chvíli, kdy právě běží film nebo hraje hudba.
Intuitivní instalace i ovládání
Zapojení do domácí sítě usnadňuje připojení přes Wi-Fi, které nevyžaduje vedení síťového kabelu k reproduktoru. Výhodou integrace je také způsob ovládání. Vedle běžného dálkového ovladače lze využívat nástěnná tlačítka nebo aplikaci LOXONE. Ta umožňuje z jednoho místa ovládat audio i další funkce domácnosti, například stínění, vytápění, chlazení či osvětlení.
Pro dlouhodobé používání je Soundbar vybaven odolným tělem z eloxovaného hliníku a kvalitními komponenty. Výrobce počítá také se softwarovými aktualizacemi na řadu let dopředu.
Kamila Žitňáková