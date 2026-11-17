Znalosti většiny laiků končí u ampérů a voltů, možná i díky tomu, že si ze školy ještě pamatují na Alessandra Voltu (1745 - 1827) a André-Maria Ampéra (1775 - 1836), kteří je mají svým způsobem na svědomí. A někomu se do toho ještě připletou škubající se žabí stehýnka, i když ty elektřinou pokoušel pan Luigi Galvani (1737 - 1798). Přesto je vzpomínka na nešťastné obojživelníky užitečná, protože kdyby těch voltů nebo ampérů bylo hodně a vy jste si je k sobě pustili moc blízko, tak byste se mohli škubat stejně jako ty žáby.
Doba je ale čím dál komplikovanější, elektrotechniky kolem nás dramaticky přibývá, a tak se stále častěji i do života laiků začínají vkrádat zkratky jednotek, které dřív znali jen elektrotechnici (a někdy na krátký čas po maturitě možná i absolventi elektrotechnických průmyslovek).
Pro život mezi akumulátory
K nejfrekventovanějším takovým zkratkám patří kWh, neboli kilowatthodina a Ah neboli ampérhodina, které se objevují zejména v souvislosti s akumulátorovou technikou. A ta v posledních letech naše okolí doslova zaplavila. Chtě nechtě se tedy při jejím používání bez znalosti jejich významu neobejdeme.
Pryč jsou časy, kdy se pojem "akumulátor" běžnému smrtelníkovi zjevoval nanejvýš v souvislosti s automobilovou startovací baterií. Dnes jsou snad ve všem, od čelovek, přes smartphony a počítačovou techniku, kutilské nářadí, fotoaparáty, drony a zahradní techniku až po elektrické dopravní prostředky.
Akumulátory jsou nejen jejich srdcem, ale současně také Achillovou patou: mají omezenou výdrž i omezenou životnost a leckdy není moc těžké je zničit. Abyste tedy svou akumulátorovou techniku udrželi v provozu, měli byste o akumulátorech něco vědět – přinejmenším proto, že pravděpodobnost shánění nového zdroje energie do vaší akuvrtačky (nebo něčeho jiného) není zrovna malá. A stejně důležité je vědět něco o powerbankách, kterými tyto akumulátory často nabíjíme.
Na první místě je proto nutné znát, co znamenají písmenka a čísla na jejich štítcích. Jednak proto, abyste věděli, co po jimi poháněném strojku můžete chtít, ale také proto, abyste věděli jaký akumulátor shánět, když potřebujete jeden nebo víc náhradních (protože sekačka s jediným akumulátorem, kterou musíte po půlhodině sekání dvě hodiny nabíjet, trochu vadí), nebo když se starý akumulátor odebere do silikonového nebe.
Pojďme se tedy na jeden takový štítek podívat. Sáhl jsem po akumulátoru, který mám zrovna po ruce: po zdroji síly mého fotoaparátu. Přeskočil jsem firemní nápisy i ekologické a bezpečnostní pokyny v angličtině, stejně jako asiatské obrázkové písmo, které nejspíš říká to samé, a zastavil jsem se na tom, co je opravu důležité:
7,2 V =
16,4 Wh
2280 mAh
Pojďme si tedy říci, co znamenají a proč je to dnes znalost užitečná i pro naprosté laiky.
Důležitá písmenka
Že "V" jsou volty definující napětí a "A" ampéry vyjadřující proud, to nejspíš ví každý. První číslo je tedy jasné: říká jakým napětím akumulátor disponuje. A znaménko "=" za ním říká, že jde o napětí stejnosměrné. Aplikace v praxi je zřejmá: ke spotřebiči požadujícím určité napětí musíte mít akumulátor dávající přibližně stejné napětí. Pokud bude nižší, nebude to fungovat, pokud bude vyšší, něco shoří - buď pojistka přístroje, nebo přístroj celý, v krajním případě dům.
Číslo s písmeny "Wh" v druhém řádku ale už je trochu zapeklitější. Písmenko "h" z něj si necháme na později (i když už asi tušíte, že znamená hodiny). "W" znamená watt a to je jednotka výkonu. Elektrický výkon se vypočítá, když napětí vynásobíme proudem - a napětí už máme. Jenže proud zatím ne, tak se posuneme dál. A to k třetí hodnotě s písmenky "mAh". "A" je totiž – jak víme - ampér, tedy jednotka proudu, zatímco "h" ještě jednou odložíme na později.
Ještě tu je písmenko "m", což znamená předponu "mili", tedy tisícinu. 2280 mAh na našem štítku tedy říká totéž jako kdyby tam bylo 2,28 Ah - ale asi uznáte, že ta dlouhá verze je jaksi působivější (což je také nejspíš jediný důvod, proč ji výrobci preferují).
Takže už máme všechno. Teď tomu jen dát smysl.
Není článek jako článek
Jak jsem už zmínil, vynásobením napětí ve voltech (zkratka V) proudem v ampérech (A) získáme výkon ve wattech (W). Což vypadá jako užitečná veličina - a třeba u auta také užitečná je; s 500 kW motorem se předjíždí jedna radost, s 50 kW to raději ani nezkoušejte. Jenže zrovna u akumulátorové techniky je tahle hodnota poněkud nedostatečná. Chceme totiž vědět nejen, co stroj utáhne, ale možná ještě víc potřebujeme znát, jak dlouho to utáhne. Fyzikové tomu říkají energie.
Právě tady nastupuje do hry čas v hodinách, neboli ono písmenko "h". Číslo u zkratky Wh (watthodina) nám tedy říká jaký výkon nám dané zařízení nabízí po dobu jedné hodiny. V praxi se často setkáme s kilowatthodinou (kWh), což je tisíc watt-hodin. To se hodí zejména při hodnocení spotřeby elektřiny. Ale pro posuzování kapacity akumulátorů a powerbank je důležité především to, že Wh v sobě zahrnují jak proud, tak napětí. Jinak řečeno: tato hodnota nám umožňuje poznat kapacitu bez ohledu na jmenovité napětí a proud, tedy porovnat jakékoliv akumulátory, baterie nebo powerbanky navzájem.
Naproti tomu hodnota Ah (ampérhodiny) udává, jaký proud zařízení dokáže dávat jednu hodinu (nebo kolik hodin dokáže dodávat 1 A). Při jejím vyznačování se tedy tak nějak počítá s tím, že napětí je vždy stejné. Například většina autobaterií má napětí 12 V, porovnávat je navzájem podle počtu udávaných Ah tedy dává smysl. Jenže třeba alkalický článek má jmenovité napětí 1,5 V, niklmetalhydridový článek 1,2 V, jednočlánkový lithiový akumulátor má napětí 3,7 V a vícečlánkový odpovídající násobky. Porovnávat je navzájem podle Ah (respektive mAh) by už nedalo relevantní výsledky, a tedy ani smysl.
Sečteno a podtrženo: Co z toho vyplývá?
Při nákupu nové autobaterie si s hodnocením kapacity v Ah pohodlně vystačíme, protože naprostá většina má stejné napětí. Ale třeba u zařízení s lithiovými nebo jinými články bychom při posuzování a vzájemném porovnávání museli ještě udělat výpočet zahrnující i napětí, což by bylo poněkud nepohodlné. V tomto případě je tedy lepší údaj ve Wh, který obsahuje jak proud, tak napětí.
Jan Antonín Novák