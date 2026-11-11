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Moji neúnavní holubi

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Dennívýzva
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Před časem jsem tu psala, že se rozhoduji mezi zasklením balkonu a sítí, kvůli holubům, kteří mě už dlouho vesele navštěvují. Když jsem je vyhnala, netrvalo dlouho a byli tam znovu. V podstatě si můj balkon oblíbili natolik, že se tam rozhodli nastěhovat a nejen to, taky si pořídit rodinku.
Moji neúnavní holubi

Moji neúnavní holubi

Zdroj: cd70f0c77d817250ebcae54aded68b6f/IMG-20261110-WA0000-1.jpeg
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 06:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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