Místo laseru elektronový svazek. Nová 3D tiskárna zvládne i wolfram

Na kovy, které jsou pro běžné laserové 3D tiskárny obtížně zpracovatelné, míří nová brněnská 3D tiskárna kovů ElectronForge. Místo laseru využívá elektronový svazek, který dokáže ve vakuu tavit například měď, molybden nebo wolfram. Zařízení mělo světovou premiéru na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde získalo Zlatou medaili MSV. Technologie má najít uplatnění například v letectví a kosmonautice, energetice nebo zdravotnictví.
„Zařízení pracuje na principu tavení kovového prášku svazkem elektronů ve vakuu, nikoli laserem. Tato metoda se označuje EBM, z anglického Electron Beam Melting. Tiskárna je navržená tak, aby zvládla i kovy, které se běžnými laserovými tiskárnami zpracovávají obtížně, například měď, molybden nebo wolfram. Tavení ve vakuu navíc udržuje materiál čistý,“ popsal zakladatel a CEO společnosti BeamShape Petr Mareš.
Srdcem stroje je elektronový tubus s výkonem 2 kW při urychlovacím napětí 60 kV, který firma sama navrhla a vyrobila. Tiskárna je technologicky blízká elektronovému mikroskopu, pracuje však
s mnohonásobně vyšším výkonem. Stejný svazek, který kov taví, umí jeho povrch také zobrazit.
„Brno patří ke světové špičce v elektronové mikroskopii a my toto know-how přenášíme do 3D tisku kovů. Elektronový svazek zvládne kovy, na které laser nestačí, a s ElectronForge chceme tuto technologii dostat z laboratoří do průmyslové výroby. Jsme nesmírně hrdí, že jsme mohli tiskárnu poprvé představit právě v Brně, na stánku univerzity, ze které jsme vzešli,“ říká Mareš, který je absolventem fyzikálního inženýrství na strojní fakultě VUT.
Firmu založil se svým kolegou Hynkem Štětinou, absolventem FEKT, a od počátku spolupracuje se svou alma mater, konkrétně Ústavem fyzikálního inženýrství. Právě díky úzké spolupráci se firma pyšní titulem spin-off VUT. „Tiskárna zatím není v prodeji. Spolu s premiérou ale otevíráme program early access a hledáme partnery z průmyslu i výzkumu, se kterými budeme technologii ladit pro konkrétní aplikace,“ dodává Mareš.
Tvrdý oříšek
V průmyslu se dnes 3D tisk kovů prosazuje hlavně díky laserovým tiskárnám. U některých materiálů ovšem laser naráží na své limity. Měď jeho světlo z velké části odráží a wolfram má extrémně vysoký bod tání. ElectronForge proto staví na metodě Electron Beam Melting. Kovový prášek v ní vrstvu po vrstvě taví zaostřený svazek elektronů ve vysokém vakuu. Elektrony kov ohřívají velmi účinně, bez ohledu na to, jak je lesklý, a vakuum chrání materiál před kyslíkem a dalšími nečistotami. Metoda tak umožňuje vyrábět čisté a pevné díly, například pro letectví a kosmonautiku, energetiku nebo zdravotnictví.
Vývoj elektronového tubusu a tiskárny podpořila Technologická agentura ČR v programech TREND a SIGMA. Design stroje navrhl Jakub Novák ze studia DesignNovak, na výrobě se podílely firmy VITMECO a TX Robotics. Design, který návštěvníci uvidí na veletrhu, je navržen už pro budoucí sériovou verzi stroje.
BeamShape ElectronForge je až do pátku 9. října vystaven na stánku Vysokého učení technického v Brně v pavilonu A1 (stánek 025+027). 3D tiskárna kovů BeamShape získala Zlatou medaili MSV.
Petr Mareš