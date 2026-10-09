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Místo laseru elektronový svazek. Nová 3D tiskárna zvládne i wolfram

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Na kovy, které jsou pro běžné laserové 3D tiskárny obtížně zpracovatelné, míří nová brněnská 3D tiskárna kovů ElectronForge. Místo laseru…
BeamShape ElectronForge

BeamShape ElectronForge

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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