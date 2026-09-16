Mikulášek zvažoval zrušení zápasu. Trápí ho zdravíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mikulášek zvažoval zrušení zápasu. Trápí ho zdraví
Brazilský bojovník UFC Jean Silva má bilanci 18-3 a pověst nejemočnějšího muže v oktagonu. Teď poprvé...
Salahdine Parnasse přišel do KSW jako neznámý francouzský talent a odešel jako nejmladší šampion v historii...
Alexej Olejnik odešel z klece s bilancí 62-18-1 a rovnou řekl, že moderní MMA ztratilo divoké hrany, které...
Francis Ngannou vyrůstal v chudobě v Kamerunu a od deseti let pracoval v pískovně. O dvě dekády později se...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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