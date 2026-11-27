Stačila jedna veřejná výzva a jedna krátká odpověď. Will Fleury nabídl Danielu Škvorovi odvetu s tím, že se obejde bez pokusů o položení na zem, a Čech souhlasil prakticky obratem. O pár dní později se dvojice objevila v programu nejsledovanějšího domácího večera konce roku. Fanoušci si tak zápas vlastně domluvili sami, respektive si ho domluvili dva chlapi na sítích a organizace to už jen zapsala. Co z toho slibu stojí v oficiálním zápisu zápasu, je ovšem jiný příběh.
Odveta, kterou domluvil internet a potvrdila organizace
Will Fleury, 37letý irský bojovník s bilancí 17-4-0 a šampion těžké váhy OKTAGONu, nastoupí proti Danielu Škvorovi, 37letému českému bijci z polotěžké váhy do 93 kg s bilancí 11-5-0. Termín je 29. prosince 2026, místem pražská O2 arena, turnajem OKTAGON 100. Nejde o zvěst ani o jednostranné vyhlášení: zápas je uvedený v sekci dalších zápasů na oficiálních profilech obou mužů u OKTAGONu, největší české MMA organizace.
O pás se přitom nebojuje. Z žebříčku OKTAGONu aktualizovaného 12. listopadu 2026, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že polotěžkou váhu drží Makhmud Muradov, Fleury je v divizi jedničkou pořadí a Škvor čtyřkou. Ir zároveň zůstává šampionem těžké váhy, takže na stovku jde jako držitel pásu, který v tomto zápase nemá co ztratit.
Hlavní zápas večera obsadili veteráni UFC Krzysztof Jotko a Muradov. Server Ruik 26. listopadu 2026 napsal, že jubilejní turnaj má být náklady nejdražší v historii OKTAGONu, minimálně na území Česka. Jde o tvrzení serveru, ne o údaj podložený zveřejněným rozpočtem. Jenže v oficiálním zápisu chybí přesně ta věc, kvůli které Škvor na odvetu kývl.
Co přesně si ti dva napsali, než do toho organizace šlápla
Podle Top-Fight z 24. listopadu 2026 Fleury Škvorovi vzkázal: „Žádné takedowny, slibuji. Vyřídím tě v postoji.“ Čech podle téhož webu odpověděl: „To zní jako férová nabídka. Pojďme do toho!“ V delším překladu, který 27. listopadu 2026 zveřejnily MMA Shorties, Fleury mluví o nevyřízených účtech a končí otázkou, jestli na to má Škvor odvahu; Škvorova reakce tam zní „Jdeme na to! Nabídka na gentlemanský zápas přijata.“
Slib bojovníka ale není pravidlo zápasu. Speciální formáty umí OKTAGON vypsat výslovně: u zápasů pod Stand and Bang Rules sám popisuje zákaz takedownů i submisí a označí to u karty. U Fleuryho a Škvora taková poznámka na profilech není.
Zajímavější než slib je, co týž muž říkal před dvěma měsíci. Záznam rozhovoru pro MMA Fighting z 22. září 2026, který redakce MMAmag porovnala s listopadovou výzvou, ukazuje, že Ir tlačil hlavně na odvetu s Muradovem a nabízel i variantu titulového zápasu v těžké váze. Teď zve do klece muže ze čtvrtého místa pořadí. Oba přitom jdou do odvety z úplně jiné pozice než v roce 2024, a jeden z nich má na přípravu o 77 dní méně.
Od Birminghamu se jim oběma stačil převrátit celý rok
Na turnaji OKTAGON 56 v Birminghamu 20. dubna 2024 byl Škvor Fleuryho vůbec prvním soupeřem v organizaci. Ir ho vzal na zem a ukončil submisí po škrcení arm-triangle ve 2. kole v čase 1:14. Od té doby Fleury sebral pás těžké váhy, porazil mimo jiné Karlose Vémolu na body a Martina Budaye knockoutem v 1. kole, 1. srpna 2026 ale prohrál s Muradovem technickým knockoutem ve 2. kole.
Škvor mezitím vyhrál čtyři zápasy v řadě a dopracoval se k titulové šanci. 12 dní před plánovanou titulovou odvetou s Fleurym si podle OKTAGONu při tréninku natrhl úpon prsního svalu a z boje o pás odstoupil. „Kdybych si to celé urval, ukončilo by mi to kariéru. Mrzí mě to,“ řekl k tomu Škvor v textu, který organizace zveřejnila 27. července 2026. Jeho místo vzal Muradov a odešel ze Štvanice jako nový šampion polotěžké váhy.
Návrat vyšel ještě hůř. Škvor 17. října 2026 prohrál s Tomaszem Narkunem submisí po škrcení zezadu v 1. kole v čase 2:29. Redakce MMAmag prošla zápasové výpisy obou mužů na profilech OKTAGONu i ve výsledcích Sherdogu a spočítala, kolik dní je dělí od posledního nástupu do klece: Fleury půjde 29. prosince 2026 do akce po 150 dnech od 1. srpna, Škvor po 73 dnech od 17. října. Rozdíl 77 dní.
Gentlemanské dohody mívají v kleci krátkou životnost
KOMENTÁŘ Zápas, který vznikl z veřejného slibu, dostal datum dřív, než kdokoli vypsal pravidla. A dokud slib nestojí v zápisu zápasu, je to marketing, ne závazek. Stačí připomenout, čím skončil první duel: takedownem a škrcením. Další Fleuryho ukončení v OKTAGONu ovšem přišla převážně po úderech, takže ho daný slib nemusí stát tolik, kolik to na první pohled zní.
Dá se namítnout, že Ir si gentlemanskou dohodu klidně dovolit může. Škvor jde do klece po 73 dnech a po prohře v 1. kole, Fleury měl na přípravu dvojnásobek času. Jenže taková kalkulace drží přesně do okamžiku, kdy Fleury schytá první čistou ránu. Dne 29. prosince 2026 se tak neukáže, kdo je lepší postojář, ale kolik vydrží slib daný na sociální síti.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková