Dnes ve 20:15 všechno zrušte: Prima vytáhne velkofilm, který zboural světová kina

Neděle večer je ideální na to, abyste se pohodlně usadili na gauči a nechali se unést příběhem, který vás rozesměje i dojme zároveň. Zapomeňte na starosti všedních dnů a ponořte se do světa, kde se mocný válečník ocitá na samém dně – bez své legendární zbraně, spoutaný v okovech na opačném konci vesmíru. Žánrově jde o mix katastrofického dramatu a nespoutané komedie, který natočil tým s neomezeným rozpočtem a obsazením plným hollywoodských hvězd. Hlavní hrdina musí zachránit celou civilizaci před zkázou, přičemž mu v cestě stojí jeho vlastní přítel, jehož mysl ovládl nezkrotný hněv.
Thor bez kladiva: Když bůh hromu musí improvizovat
Tímto velkolepým snímkem je Thor: Ragnarok z roku 2017, režijní triumf novozélandského tvůrce Taiky Waititiho. V hlavní roli severského boha exceluje Chris Hemsworth, kterému sekunduje Tom Hiddleston jako jeho lstivý bratr Loki. Waititi vtiskl marvelovské sáze zcela nový dech – z vážného mytologického dramatu vytvořil psychedelickou jízdu plnou barev, syntezátorové hudby a absurdního humoru.
Zápletka vrhá Thora do mezigalaktické arény, kde musí bojovat proti svému spojenci Hulkovi a to bez svého pověstného kladiva Mjolnir, které zničila jeho sestra Hela – bohyně smrti. Domovu Asgardu hrozí Ragnarok, bájný konec světa, a Thor má pouhé dny na to, aby se vrátil a odvrátil proroctví. Cesta k záchraně vede přes zrádné spojence, vesmírné gladiátory a konfrontaci s vlastní minulostí.
Osmdesát procent dialogů vzniklo přímo na place
Největším tajemstvím úspěchu filmu je extrémní tvůrčí svoboda. Waititi vsadil na čistou improvizaci – odhaduje se, že neuvěřitelných 80 % všech dialogů vzniklo spontánně během natáčení. Tento riskantní přístup vnesl do snímku lehkost a autenticitu, kterou diváci v kinech milovali.
Režisér během ostrých záběrů stával přímo vedle kamery a křičel na herce nové, neplánované repliky. Ti je museli okamžitě zakomponovat do dialogů bez přerušení scény.
Řekl bych, že jsme improvizovali pravděpodobně osmdesát procent filmu. Můj styl práce spočívá v tom, že jsem za kamerou a křičím na lidi slova jako: ‚Řekni tohle! Řekni to tímhle způsobem!‘ Klidně dám pokyny k přednesu repliky i Anthonymu Hopkinsovi. Je mi to jedno.
Tento nekonvenční přístup odboural strach z chyb a umožnil i oscarovým hercům experimentovat s komediálním načasováním. Výsledkem je film, který působí spontánně a živě – jako by se příběh odehrával právě teď, před vašima očima.
Chlapec z Make-A-Wish napsal filmovou historii
Právě díky uvolněné atmosféře vznikla nejslavnější hláška celé série. Když Thor v aréně spatří Hulka, radostně vykřikne: „He’s a friend from work!“
Ačkoliv internetem kolují mýty o autorství této repliky, pravda je dojemnější. Nápad pochází od těžce nemocného chlapce, který natáčení navštívil v rámci charitativní nadace Make-A-Wish. Hemsworth byl z chlapcova nápadu tak nadšený, že hlášku okamžitě zařadil do scénáře a zapsal ji do filmové historie. Dnes patří mezi nejcitovanější momenty celého Marvel Cinematic Universe.
Fyzické nasazení bylo extrémní. Hemsworth musel pro roli nabrat dalších 9 kilogramů čisté svalové hmoty – brutální silový trénink zaměřený na partie, které odhalovaly nové bezrukávové brnění. Během čtyřdenního natáčení v australském Brisbane trávili Hemsworth a Hiddleston každou volnou chvíli s fanoušky. Hemsworth dokonce nakoupil a osobně rozdal desítky krabic teplé pizzy čekajícím davům.
Diváci i kritici: Dvacet hvězdiček z pěti
Film celosvětově vydělal přes 850 milionů dolarů a stal se nejlépe hodnoceným sólovým Thorovým snímkem. Kritici oceňovali odvahu odklonit se od vážného tónu předchozích dílů a vsadit na humor a vizuální extravaganci. Waititi dokázal, že superhrdina může být zábavný, aniž by ztratil emocionální hloubku.
Tento filmový klenot, který v sobě spojuje gigantické trikové scény, obrovské srdce a nefalšovaný humor, je ideální volbou pro nedělní večer. Thor: Ragnarok vysílá Prima (Prima HD) již v neděli 30. srpna 2026 ve 20:15. Máte chuť na vesmírné dobrodružství, kde bůh hromu bojuje proti vlastnímu příteli a zachraňuje svět pomocí improvizace a pizzy?
Zdroje článku: csfd.cz, weliveentertainment.com, buzzfeed.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá