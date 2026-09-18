Sladký zákusek „Orgasmus“ s čokoládou a šlehačkou: Jeho název pochopíte už po prvním soustu

Název tohohle zákusku mě popravdě pokaždé trochu zbrzdí. Pak jsem ho ale ochutnala a bylo jasno, že úplně mimo není. Těsto s ananasem zůstává nečekaně vláčné, krém z pomazánkového másla a vanilkového pudinku je jemný, skoro sametový, a čokoláda s ořechy nahoře tomu dá poslední tečku. Poprvé jsem ho viděla u kamarádky na narozeninách. Přinesla celý plech, nestihla ho ani pořádně nakrájet a půlka zmizela ještě u kuchyňské linky mezi řečí.
Od té doby ho dělám docela často. Hlavně ve chvíli, kdy potřebuji něco
bez velkého vymýšlení, ale nechci na stůl položit obyčejnou buchtu. Ananas v těstě je tu zásadní věc, rozmixovaný i se šťávou ho udrží vlhké, takže není suchý ani druhý den. U domácích buchet žádná samozřejmost. moučník Krém z pomazánkového másla a hotového pudinku navíc dobře drží, nestéká po stranách a řezy se dají krájet poměrně čistě. Plech 18×28 cm u nás obvykle nevydrží dlouho, někdy ani do odpolední kávy.
Můj tip zní: Ananas vezměte ponorným mixérem rovnou i se šťávou z plechovky. Ta šťáva těstu pomůže k vláčnosti a nechá v něm lehce nakyslou stopu, která se se sladkým krémem dobře potká. Když sáhnete po větší plechovce, těsto bude řidší; na velkém plechu pak počítejte spíš s 20 až 25 minutami pečení místo půlhodiny. Recept na zákusek Orgasmus s ananasem a vanilkovým krémem
Celková délka přípravy: přibližně 2,5 hodiny (nebo do druhého dne) Ingredience k přípravě Ananasové těsto 2 vejce 1,5 hrnku polohrubé mouky (hrnek = 250-300 ml) 1 balíček prášku do pečiva 2 lžičky jedlé sody 1 plechovka ananasu, lépe menší (cca 565 g) 1 hrnek krupicového cukru Vanilkový krém 1 balíček vanilkového cukru 1 kelímek hotového vanilkového pudinku (200 g), případně pudink uvařený z 200 ml mléka a 1/2 sáčku pudinkového prášku 2 kelímky pomazánkového másla (2 × 150 g), nebo 300 g mascarpone 1 hrnek moučkového cukru Dokončení 1 hrst vlašských ořechů (hrubě nasekaných) 50 až 60 g čokolády (hořké nebo mléčné, podle chuti) Postup přípravy ananasového dezertu zvaného Orgasmus
1. Troubu zapněte na
160 stupňů, horkovzdušný režim. Formu 18×28 cm vymažte tukem a vysypte hrubou moukou, případně ji vyložte pečicím papírem. S papírem se hotová buchta vytahuje podstatně líp a člověk pak neřeže přímo do plechu.
2. Ananas rozmixujte ponorným mixérem i se šťávou z plechovky. Měla by vzniknout světlá voňavá kaše, nic složitého. Do ní přidejte
vejce a cukr a ještě jednou promixujte, případně krátce prošlehejte ručním šlehačem.
3. Do ananasového základu po částech vmíchejte
polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva a jedlou sodou. Stačí míchat jen tak dlouho, aby se všechno spojilo. Když se těsto zbytečně přepracuje, může být buchta hutnější. Konzistence bude spíš řidší, tak to má být.
4. Těsto nalijte do připravené formy a povrch srovnejte stěrkou. Dejte péct do vyhřáté trouby na
30 minut. U většího plechu zkraťte pečení na 20 až 25 minut. Kontrola špejlí je tady nejjistější: po vytažení má zůstat suchá.
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5. Upečený korpus vytáhněte z trouby a nechte ho
úplně vychladnout, alespoň půl hodiny při pokojové teplotě. Na teplý základ krém nedávejte. Rozpustil by se a místo pěkné vrstvy by vznikla sladká nehoda. Teď si připravíme krém
6. Jestli nemáte hotový pudink v kelímku, uvařte ho z
200 ml mléka a 1/2 sáčku vanilkového pudinkového prášku podle návodu, ale bez cukru. Cukr přijde až do krému. Hotový pudink nechte vychladnout na pokojovou teplotu a přikryjte ho fólií položenou přímo na povrch, aby se nahoře neudělal škraloup.
7. Do mísy dejte
pomazánkové máslo nebo mascarpone, přisypte moučkový cukr a vanilkový cukr. Ručním mixérem šlehejte, dokud směs nezesvětlá a trochu se nenadechne, zhruba 3 až 4 minuty. Potom po částech zašlehejte vychladlý pudink. Výsledný krém má být hladký, lesklý a dost pevný.
8. Krém rozetřete na vychladlou buchtu. Povrch uhlaďte stěrkou, nemusí být jako z cukrárny, ale rovnější vrstva se pak opravdu krájí líp.
Chybí nám poslední etapa receptu Foto: Cooky.cz, Ananasový zákusek Orgasmus
9. Čokoládu nalámejte a rozpusťte ve vodní lázni, nebo opatrně v mikrovlnné troubě po 20 vteřinových intervalech. Nechte ji krátce zchladnout, aby netekla úplně jako voda. Potom ji lžící nebo vidličkou cikcak rozneste přes krém.
10.
Hrst vlašských ořechů nasekejte nahrubo a rozházejte po povrchu dřív, než čokoláda zatuhne. Díky tomu se pěkně přichytí. Plech dejte do lednice aspoň na 60 minut, ještě lepší je nechat ho tam přes noc. Druhý den krém zpevní a řezy se krájí mnohem čistěji. Foto: Cooky.cz, Ananasový zákusek Orgasmus Tipy redakce: Mascarpone místo pomazánkového másla: Kdo chce plnější a hutnější krém, může použít 300 g mascarpone. Výsledek bude krémovější a o něco méně sladký. Hodí se to hlavně tehdy, když zákusek podáváte jako dezert po vydatnějším obědě. Jak poznat správně upečenou buchtu: Povrch má být zlatavý a po lehkém zmáčknutí prstem se vrátit zpět. Špejle zapíchnutá doprostřed nesmí vytáhnout syrové těsto. Když na ní ulpí mokré kousky, vraťte plech ještě asi na 5 minut do trouby. Varianta s hořkou čokoládou: Mléčná čokoláda je klasika, ale hořká s obsahem kakaa kolem 70 procent udělá se sladkým krémem výraznější kontrast. Mně tahle verze sedí víc; krém je sladký dost a hořká čokoláda ho trochu srovná. Větší plech: Pokud pečete pro návštěvu, dávku můžete bez problémů zdvojnásobit a použít běžný velký plech. Doba pečení se pak zkrátí na 20 až 25 minut, protože vrstva těsta bude nižší. Špejli mějte po ruce.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková