Vitacitové řezy s tmavý korpusem, krémem a kiwi: Barevná poleva jim poutavý charakter a chuť je skvělá

Retro moučníky mají jednu praktickou přednost: obvykle jich je plný plech a obejdou se bez surovin, které by člověk musel složitě shánět. Řezy z Vitacitu peču hlavně tehdy, když potřebuji barevný zákusek pro víc lidí, ale nechce se mi do žádného jemného cukraření. Kakaový korpus, tvarohový krém a lesklá horní vrstva z Vitacitu s pudinkem k sobě sedí líp, než by se podle seznamu surovin mohlo zdát.
Na tomhle
moučníku je příjemné i to, že se dá udělat den předem. Vlastně mu to prospívá. Krém se trochu vsákne do korpusu, a při krájení se pak želé zpevní jednotlivé vrstvy nechovají každá po svém.
Můj tip zní: Když nemáte moc času, dejte plech po nalití vitacitové vrstvy nejdřív asi na 20 minut k pootevřenému oknu nebo někam do chladu a až potom ho přesuňte do lednice. Vitacit jako chuť osmdesátých a devadesátých let
Vitacitové řezy patří mezi ty moučníky, které se dělaly na velký plech pro návštěvu, rodinnou oslavu nebo prostě na neděli po obědě. Barevná vrstva nahoře je na nich nepřehlédnutelná, člověk si ji vybaví skoro dřív než chuť. V domácích receptech se nejčastěji potkává tvarohový krém, kakaový korpus a želé vařené z Vitacitu, vody a vanilkového pudinku. Recept na domácí retro řezy z Vitacitu
Doba přípravy: přibližně 35 minut Doba pečení: asi 25 minut Doba chlazení: minimálně 3 hodiny Počet porcí: zhruba 20 až 24 kousků Ingredience pro přípravu
Třené těsto: 2 sklenice polohrubé mouky 1 sklenice cukru 1 sklenice oleje 1 sklenice vlažného mléka 3 ks vejce 3 lžičky kakaa 1 balení prášku do pečiva
Krém z tvarohu: 2 kostky tvarohu 1 ks Hera 200 g moučkového cukru 4 lžíce rumu 2 hrsti rozinek
Poleva z želatiny: 1 litr studené vody 3 balení vanilkového pudinku 2 balíčky Vitacitu 100 g cukru krupice Postup přípravy vitacitových řezů
1. Začněte plechem a troubou. Plech vyložte
pečicím papírem a troubu nastavte na 200 °C, aby se stihla nahřát.
2. Do větší mísy rozklepněte
vejce a přisypte cukr. Vyšlehejte je do světlejší pěny. Pak přilijte olej a vlažné mléko a ještě krátce prošlehejte, jen aby se směs spojila.
3. Vedle si promíchejte
polohrubou mouku, kakao a prášek do pečiva. Sypkou směs postupně zapracujte do tekutého základu. Výsledkem má být hladké třené těsto bez moučných hrudek.
4. Těsto přelijte na připravený plech a rozetřete ho do rovnoměrné vrstvy. Pečte asi
25 minut při 200 °C. Ke konci pečení zkuste střed korpusu špejlí; když ji vytáhnete suchou, je upečeno. Korpus nechte úplně vychladnout. Mezitím připravte tvarohový krém
5. Změklou
Heru utřete s moučkovým cukrem dohladka, potom po částech zašlehejte tvaroh a nakonec přidejte rum. Rozinky, pokud je používáte, vmíchejte až na závěr.
6. Krém rozetřete na vychladlý
kakaový korpus. Nemusí to být pravítkem přesné, ale vrstva by měla být zhruba stejně vysoká po celé ploše. Plech dejte na chvíli do chladu, krému to pomůže zpevnit.
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7. Na horní vrstvu odlijte z
1 litru studené vody asi 500 ml do hrnce. Vmíchejte do ní Vitacit a cukr a směs přiveďte k varu.
8. Ve zbytku vody pečlivě rozmíchejte
vanilkové pudinky. Dejte si s tím chvíli práci, hrudky by se pak v lesklé vrstvě zbytečně ukazovaly. Pudinkovou směs vlijte do vroucí vitacitové tekutiny a za stálého míchání krátce povařte, dokud znatelně nezhoustne.
9. Uvařenou směs nechte chvíli zchladnout. Má být
vlažná, nikoli horká, protože teplá vrstva by mohla rozpustit tvarohový krém. Během chladnutí ji párkrát promíchejte, aby se nahoře neudělal škraloup.
10. Vlažné
vitacitové želé nalévejte na krém opatrně. Dobře se pracuje s naběračkou; liju ho pomalu od středu směrem ke krajům. Krém se tak méně rozruší a vrstva zůstane rovnější.
11. Plech uložte nejméně na
3 hodiny do lednice, ještě lepší je nechat ho chladit přes noc. Řezy krájejte ostrým nožem na kostky nebo obdélníky. Podávejte je vychlazené a zbytek nechte v lednici, kde bez potíží vydrží do druhého dne, často i o něco déle. Foto: Cooky.cz, Vitacit použijte v různých příchutích Rady Pro výraznější barvu i chuť sáhněte po pomerančovém nebo citronovém Vitacitu. Jahodový zase udělá jemně růžovou vrstvu. Krém roztírejte opravdu až na vychladlý korpus. Na teplém by rychle povolil a hůř by držel. Při krájení pomáhá nůž namočený v horké vodě a otřený do sucha. Hrany řezů pak vypadají úhledněji. Jestli chcete malou změnu, dejte do krému místo rozinek trochu nasekaných ořechů. Moučník bude mít pevnější skus a trochu jinou chuť.
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Zdroj: Autorský text redakce
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