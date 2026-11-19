Čtyři stovky lidí po celém světě prý v den vydání hry nemusely do práce. Ne kvůli svátku, ne kvůli výpadku proudu, ale protože jejich šéf usoudil, že ten den patří jedné videohře. Ten šéf drží dva tituly UFC a prodává whiskey, oblečení a hlavně vlastní jméno. Zatímco jeho lidé zapínají konzole, jiný bývalý šampion sedí v Dauhá a novináři odpovídá, že na tohle teď není čas. Jak moc je to gesto výjimečné, ukazují až čísla z finanční zprávy vydavatele hry.
Šéf poslal čtyři stovky lidí od počítačů zpátky k obrazovkám
Conor McGregor, 38letý irský bojovník UFC s bilancí 22-7-0 a bývalý šampion v pérové (do 66 kg) i lehké váze (do 70 kg), měl podle Times of India oznámení zveřejnit 18. listopadu 2026 na svém účtu na síti X, tedy v předvečer vydání. V českém překladu, který přinesl server Fights.cz, zní takto: „Na počest zítřejšího vydání GTA oznamuji, že celý můj tým, který čítá 400 lidí napříč zeměmi a kontinenty, má zítra celý den volno! Užijte si hru! Váš kamarád a šéf Conor McGregor“.
To číslo je McGregorovo vlastní tvrzení o velikosti týmu, ne údaj z obchodního rejstříku. Příspěvek neuvádí, kterých firem se volno týká ani jestli je placené. V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag k 19. listopadu 2026 ověřila stejný zápis a žádný ohlášený zápas; MMA Fighting v červenci 2026 citovalo prezidenta UFC Danu Whitea, podle kterého bude Ir po zranění zhruba rok mimo.
Jenže McGregor není jediný šéf, který kvůli téhle hře odemkl kalendář. A důvod, proč se to děje po celém světě, stojí na číslech, u kterých přestává být legrace.
Hra, kvůli které se po světě berou dovolené
Ve finanční zprávě Form 10-Q, kterou vydavatel Take-Two Interactive podal 9. listopadu 2026, redakce MMAmag dohledala, že série Grand Theft Auto prodala přes 475 milionů kusů a samotné GTA V, vydané v roce 2013, přes 230 milionů. Nový díl přichází po třinácti letech, 19. listopadu 2026 na PlayStation 5 a Xbox Series X|S, jak uvádí stránka Rockstar Games.
Volno si neberou jen McGregorovi lidé. Server Axios den před vydáním zveřejnil průzkum firmy GameSquare, podle kterého volno kvůli hře zvažuje 30 % amerických zaměstnanců; velikost vzorku v textu uvedená není.
A McGregor si s hrami nezahrává poprvé. Fights.cz připomíná, že se v minulosti podílel na propagaci střílečky Call of Duty: Infinite Warfare a že veřejně mluvil o tom, jak jeho synovi učaroval Fortnite. Den volna tedy není výstřel do prázdna, ale další díl stejné série.
V Dauhá dostal ve stejnou dobu otázku na GTA český bývalý šampion. A odpověděl způsobem, který si McGregor dovolit nemusí.
V Dauhá dostal Čech otázku, na kterou se dobře neodpovídá
Jiří Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze (do 93 kg) a bývalý šampion UFC s bilancí 32-6-1, nastoupí 21. listopadu 2026 v Dauhá do hlavního zápasu turnaje UFC Fight Night proti neporaženému Novozélanďanovi Navaju Stirlingovi. Termín, místo i soupeře potvrzuje oznámení UFC z 12. října 2026.
Na předzápasovém mediálním dni se ho novinář zeptal, jestli se po zápase pustí do GTA 6. Česká znění odpovědi se liší: Fights.cz uvádí „Všechny předchozí díly jsem hrál hodně. Věnoval jsem se tomu už jako malý kluk“, zatímco MMA Shorties cituje „Od dětství jsem toho u předchozích dílů GTA nahrál fakt spoustu… teď už je čas jenom na boj…“. Shodují se v tom podstatném: Procházka podle obou dodal, že v hlavě má teď jen zápas a ostatní jde stranou.
Mezi dvěma oficiálními daty, vydáním hry a začátkem turnaje, je rozdíl dvou dnů. Obě česká znění výroku redakce MMAmag prošla.
Dva bývalí šampioni, jedna hra a úplně jiný kalendář
GLOSA Nejlepší reklamu na GTA 6 v roce 2026 neudělal Rockstar, ale dva muži, kteří si k téže hře řekli přesně opačnou větu. McGregor tvrdí, že poslal domů čtyři stovky lidí, a sám v rozpisu UFC žádný termín nemá. Procházka má zápas o dva dny později a nemůže si dát volno ani na jeden večer. Rozdíl mezi nimi není v povaze, ale v tom, kdo má na papíře příští zápas. Jason a Lucia počkají do 21. listopadu, Navajo Stirling ne.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek