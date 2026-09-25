Maturant i 96letý architekt. Kdo kandiduje v Hradci?

Nejstarším kandidátem je šestadevadesátiletý architekt Zdeněk Vašata. Na kandidátce Hradecké levice je na 34. místě.
Nejmladším uchazečům je osmnáct let a jsou celkem čtyři. Tři postavili Piráti a Starostové: studenta zdravotnické školy a cyklistického závodníka Marka Vejběru, gymnazistu a saxofonistu Adama Váňu a studenta veřejné správy a reprezentanta v kendó Mikuláše Alexandra Misteckého. Čtvrtým je student Filip Richtr za HDK a TOP 09.
Mladých kandidátů ubylo
Průměrnému kandidátovi v Hradci je letos 53 let. Před čtyřmi lety to bylo necelých 49. Zatímco v roce 2022 se o místo v zastupitelstvu ucházelo 54 lidí mladších třiceti let, letos jich je pouze 31.
Naopak 87 kandidátům je nejméně 65 let. Do této věkové skupiny tak patří téměř každý čtvrtý uchazeč.
Věk jednotlivých kandidátek se přitom výrazně liší. Nejmladší sestavu mají Piráti a Starostové, jejím členům je v průměru necelých 39 let. Jedenácti kandidátům ještě nebylo třicet.
Na druhém konci stojí Hradecká levice s průměrným věkem 70 let. Nejmladšímu člověku na její kandidátce je třicet.
ANO se přiblížilo poměru půl na půl
Ženy tvoří necelou třetinu všech uchazečů. Proti 255 mužům jich kandiduje 114.
Nejblíže vyrovnanému poměru se dostalo ANO, které má na listině 18 žen a 19 mužů. Nejméně žen nominovala ODS – šest z celkových 37 kandidátů. V její první desítce je pouze jedna.
V čele tří z deseti kandidátek stojí ženy. O křeslo primátorky se ucházejí Martina Erbsová za koalici Změny pro Hradec, Zelených a KDU-ČSL, současná primátorka Pavlína Springerová za HDK a TOP 09 a Ilona Dvořáková za Salon republiky 21.
Učitelé, lékaři, herec i strojvedoucí
Pestrý je také profesní život kandidátů. Na listinách najdeme dvě desítky učitelů, řadu lékařů, právníků, podnikatelů, manažerů nebo architektů. O místo v zastupitelstvu ale usilují také strojvedoucí, vlakvedoucí, hasič, policista, vedoucí kuchařka, herec Klicperova divadla či hudebník Filharmonie Hradec Králové. Nechybějí ani vojáci, sportovní manažeři nebo čtrnáct studentů. Někteří kandidáti přitom uvedli více povolání a dalších funkcí zároveň.
Údaje vycházejí z kandidátních listin zveřejněných Českým statistickým úřadem a z jejich zpracování v aplikaci iROZHLAS. Povolání uvedli samotní kandidáti.