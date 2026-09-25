Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Maturant i 96letý architekt. Kdo kandiduje v Hradci?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Někteří letos odmaturovali, jiní kandidovali už v devadesátých letech. O 37 míst v zastupitelstvu Hradce Králové se uchází 369 lidí ve věku od 18 do 96 let. Ve srovnání s minulými volbami jich výrazně ubylo a jejich průměrný věk se zvýšil.
Maturant i 96letý architekt. Kdo kandiduje v Hradci?

Maturant i 96letý architekt. Kdo kandiduje v Hradci?

Zdroj: Markéta Hamerníková
Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Na Noc vědy bez auta. Hradcem vás zdarma sveze speciální autobus
Na Noc vědy bez auta. Hradcem vás zdarma sveze speciální autobus
Více než čtvrtina studentů spí denně v průměru pět až šest hodin
Více než čtvrtina studentů spí denně v průměru pět až šest hodin

Více než čtvrtina mladých lidí spí během školního roku průměrně pět až šest hodin denně. Více než polovina...

Doktor není jen od oprav. Kraj chce lidi naučit myslet na zdraví dřív
Doktor není jen od oprav. Kraj chce lidi naučit myslet na zdraví dřív

Nečekat, až začne tělo protestovat. Královéhradecký kraj rozjíždí kampaň Kraj pro zdraví, která nabídne...

Nezletilá dívka nadýchala 1,75 promile. Noc strávila na záchytce
Nezletilá dívka nadýchala 1,75 promile. Noc strávila na záchytce

Noční oslava dvou sedmnáctiletých v pardubických Polabinách skončila až příjezdem strážníků. Chlapec...

Hradečáci další obchoďák nechtějí? Průzkum investora říká opak
Hradečáci další obchoďák nechtějí? Průzkum investora říká opak

Ve veřejných diskusích často zaznívá, že Hradec Králové další obchodní centrum nepotřebuje. Podle průzkumu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.