Redmi Watch 6 Lite po týdnu používání: překvapil mě displej i výdrž, ale mají své hranice

Foto: ITTB
Chytré hodinky za přibližně patnáct set korun mohou působit jako kompromis, zvlášť pokud člověk zná dražší modely s podstatně širší výbavou. Redmi Watch 6 Lite mě ale během testování příjemně překvapily. Nejde o zařízení, které by dokázalo plnohodnotně nahradit mobilní telefon. Pro běžné používání však nabízejí více, než bych od této cenové kategorie očekával.
Po týdnu nošení jsem navíc zjistil, že nejvíce nevyužívám pokročilé sportovní funkce, ale docela obyčejné věci. Rychle si přečíst zprávu, podívat se na příchozí hovor, ovládat přehrávání hudby nebo najít někam odložený telefon. Právě v těchto situacích mi hodinky dávají největší smysl.
Na první pohled zaujme jejich hranatý design s rovnými hranami a poměrně velkým displejem. Plastové pouzdro nepůsobí tak hodnotně jako kovové tělo dražších modelů, ale díky tomu jsou hodinky lehké. Samotné tělo váží necelých 28 gramů a při běžném nošení jsem o nich na zápěstí prakticky nevěděl. Tloušťka 9,9 mm je rovněž příjemná a černý TPU řemínek se hodí i pro sportovní použití.
AMOLED displej je při každodenním používání největším překvapením
Displej patří k věcem, kterých jsem si všiml okamžitě. Má úhlopříčku 1,96 palce, rozlišení 410 × 502 pixelů a využívá technologii AMOLED. Nejde přitom jen o velikost obrazovky. Text je ostrý, barvy výrazné a černá skutečně černá. Ciferníky díky tomu vypadají dobře a jednotlivé informace se snadno čtou.
Praktický rozdíl jsem poznal hlavně při zobrazování zpráv z WhatsAppu nebo Messengeru. Na menších hodinkách bývá čtení delších oznámení nepohodlné, zatímco zde mám dostatek prostoru, abych rychle zjistil, kdo píše a co potřebuje. Samozřejmě záleží na délce zprávy. Na oznámení navíc nelze přímo z hodinek odpovídat, což je jedno z omezení tohoto modelu.
Pochválit musím také čitelnost venku. Displej dosahuje špičkového jasu až 1 500 nitů a při mém používání zůstával dobře čitelný i na slunci. Nemusel jsem rukou neustále stínit obrazovku ani hledat vhodný úhel, abych zjistil čas nebo přečetl oznámení.
K dispozici je rovněž Always-On Display, tedy možnost ponechat na zhasnuté obrazovce základní informace v úsporném režimu. Osobně ale považuji za rozumné zvážit, zda tuto funkci skutečně potřebujete. Má totiž poměrně zásadní vliv na spotřebu energie.
Redmi Watch 6 Lite lze propojit s Androidem i iPhonem prostřednictvím aplikace Mi Fitness. Hodinky zvládají běžné notifikace, ovládání hudby a také Bluetooth hovory. Poslední jmenovanou funkci jsem si oblíbil zejména při krátkých telefonátech, kdy není nutné vytahovat telefon z kapsy.
Vestavěný mikrofon a reproduktor fungují na takové hovory překvapivě dobře. Jen je potřeba počítat s tím, že nejde o samostatné telefonování. Mobilní telefon musí zůstat připojený přes Bluetooth. Hodinky také nepodporují vyřizování hovorů z komunikačních aplikací, například WhatsAppu.
GPS bez telefonu a baterie, kterou nemusím neustále hlídat
Další zajímavou vlastností je integrované satelitní určování polohy. U některých levnějších hodinek je zaznamenávání trasy závislé na GPS připojeného telefonu. Redmi Watch 6 Lite mají vlastní přijímač GNSS a podporují systémy GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou a QZSS.
To znamená, že při běhu, cyklistice nebo pěší turistice mohu nechat telefon doma a hodinky si trasu zaznamenají samostatně. Po synchronizaci se pak mohu podívat na vzdálenost, tempo a další údaje o aktivitě. Přesnost záznamu jsem neověřoval proti profesionálnímu sportovnímu přístroji, proto bych z toho nedělal závěry o přesnosti na jednotlivé metry.
Hodinky nabízejí více než 150 sportovních režimů. Považuji to za příjemnou výbavu, ale osobně si myslím, že většina lidí bude pravidelně využívat jen několik základních aktivit. Chůzi, běh, jízdu na kole, turistiku, posilování nebo plavání. Důležitější než samotný počet režimů je pro mě přehled o tom, jak dlouho se hýbu a jakou vzdálenost urazím.
Samozřejmostí je měření srdečního tepu, okysličení krve, sledování stresu a spánku. Tyto hodnoty beru především orientačně. Hodinky nejsou zdravotnickým přístrojem a jednotlivá měření nemusí být vždy přesná. Mnohem užitečnější mi připadá možnost sledovat dlouhodobý vývoj, například kolik se během týdne pohybuji nebo jak se mění délka mého spánku.
Voděodolnost 5 ATM umožňuje hodinky používat také při plavání. Neznamená to ovšem, že jsou vhodné k potápění do hloubky 50 metrů. Na běžné plavání, déšť a každodenní kontakt s vodou je tato úroveň ochrany dostačující.
Největší pochvalu si ale u mě zaslouží baterie. Redmi Watch 6 Lite mají kapacitu 470 mAh a jejich výdrž se podle způsobu používání pohybuje v řádu mnoha dní. Při standardním nastavení se počítá přibližně s 12 dny, při úspornějším režimu až s 18 dny.
Během testování mě spotřeba příjemně překvapila. Samozřejmě záleží na nastavení. Pokud necháte trvale aktivní Always-On Display, budete často používat GPS nebo vyřizovat telefonáty, výdrž se zkrátí. Přesto je příjemné používat hodinky, u kterých nemusím každý večer přemýšlet, jestli je zase připojit k nabíječce.
Osobně mi totiž vadí, když dražší chytré hodinky vyžadují nabíjení každý den nebo obden. U Redmi Watch 6 Lite je právě dlouhá výdrž jedním z hlavních důvodů, proč mě bavily používat.
Je však potřeba zmínit i jejich omezení. Vedle nemožnosti odpovídat na zprávy chybí například bezkontaktní placení hodinkami. Kdo očekává rozsáhlou nabídku aplikací a pokročilé funkce známé z dražších chytrých hodinek, musí počítat s jednodušším systémem.
Mně ale při běžném používání nejvíce vyhovovala kombinace kvalitního displeje, pohodlného nošení, základních chytrých funkcí a dlouhé výdrže. Bluetooth telefonování je užitečným doplňkem a vlastní GPS zase rozšiřuje možnosti při sportování a turistice.
Redmi Watch 6 Lite se v době přípravy recenze prodávaly přibližně za 1 300 až 1 550 Kč. Za takovou částku je považuji za povedené hodinky pro člověka, který chce sledovat pohyb, číst oznámení a občas přijmout telefonát, ale nepotřebuje na zápěstí další malý smartphone.
Po týdnu používání bych je bez problémů zařadil mezi modely, které má v této cenové kategorii smysl zvážit. Ne proto, že by byly nejlepší ve všem, ale protože funkce, které osobně využívám nejčastěji, zvládají dobře. A hlavně mě nenutí přizpůsobovat každodenní režim nabíjení hodinek.
Děkujeme společnosti Xiaomi za spolupráci.
Zdroj: Uživatelské hodnocení,
https://www.mi.com/cz/product/redmi-watch-6-lite/specs/