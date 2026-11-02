Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Ptáci mají stejný problém jako lidé po dlouhém letu. Vědci zjistili, proč někdy ztratí směr

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Člověk po rychlém přeletu několika časových pásem několik dní neví, jestli má spát, snídat nebo nenávidět celý svět. Mořští ptáci zřejmě řeší vlastní verzi stejného problému. Nový výzkum ukázal, že rychlý let na velkou vzdálenost dokáže rozhodit jejich biologické hodiny natolik, že při navigaci podle Slunce začnou letět trochu špatným směrem.
Ptáci mají stejný problém jako lidé po dlouhém letu. Vědci zjistili, proč někdy ztratí směr

Ptáci mají stejný problém jako lidé po dlouhém letu. Vědci zjistili, proč někdy ztratí směr

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:11

Reklama
Další články z Žlutá kočka
Po české vesnici se procházel dikobraz. „Je to jen přerostlé morče,“ uklidňuje údajná majitelka
Po české vesnici se procházel dikobraz. „Je to jen přerostlé morče,“ uklidňuje údajná majitelka
Vydra říční: mokrý predátor s knírkem, který vypadá roztomile, dokud si nevzpomenete, že právě rozebírá rybu
Vydra říční: mokrý predátor s knírkem, který vypadá roztomile, dokud si nevzpomenete, že právě rozebírá rybu

Vydra říční má image roztomilého chlupatého plavce, který se válí ve vodě, klouže po břehu a vypadá, jako...

Zachránil medvídě, které vážilo dvě kila. Dnes má 150 kilogramů a stále se mu snaží sedět na klíně
Zachránil medvídě, které vážilo dvě kila. Dnes má 150 kilogramů a stále se mu snaží sedět na klíně

Když bosenský elektrikář Petar Tubic našel v roce 2019 na hoře Ozren opuštěné medvídě, vážilo sotva dva...

Cikáda: hmyz, který roky mlčí pod zemí a pak vyleze ven udělat hluk jako rozbitá vrtačka
Cikáda: hmyz, který roky mlčí pod zemí a pak vyleze ven udělat hluk jako rozbitá vrtačka

Cikáda je mistr extrémního pracovního režimu. Část života stráví nenápadně pod zemí, kde se živí šťávami z...

V českých lázních chodí pacienti na procházky se sovou. Rozárka jim má přinášet klid
V českých lázních chodí pacienti na procházky se sovou. Rozárka jim má přinášet klid

V Karlově Studánce můžete absolvovat klasickou lázeňskou proceduru, projít se krásným parkem – a nově si na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

Web přináší články o domácích mazlíčcích, volně žijících zvířatech i fascinujících tvorech z celého světa. Čtenáři zde najdou praktické rady pro péči o psy, kočky a další mazlíčky, zajímavosti z říše zvířat, příběhy, které zahřejí u srdce, i kuriozity, nad nimiž zůstává rozum stát. Obsah je...

Všechny články tohoto autora →
Žlutá kočka
Další články z kategorie Věda
Zobrazit více
ZajímavostiVědaPříroda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.