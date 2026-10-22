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Martě Kubišové vyměřili důchod kolem osmi tisíc. Důležité je, kdy o této částce mluvila.

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Slavné jméno samo o sobě vysokou penzi nezaručuje. Marta Kubišová před lety popsala, že jí byl původně stanoven důchod 8 140 korun. Ve stejném zveřejněném vyjádření ale uvedla i vyšší částku, kterou tehdy pobírala. Příběh se nyní znovu připomíná, historické údaje však nelze vydávat za její dnešní příjem.
Martě Kubišové vyměřili důchod kolem osmi tisíc. Důležité je, kdy o této částce mluvila.

Martě Kubišové vyměřili důchod kolem osmi tisíc. Důležité je, kdy o této částce mluvila.

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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