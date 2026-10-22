Martě Kubišové vyměřili důchod kolem osmi tisíc. Důležité je, kdy o této částce mluvila.

Představa známé zpěvačky s nízkým důchodem působí překvapivě právě kvůli rozdílu mezi veřejnou známostí a každodenním rozpočtem. Kubišová svůj tehdejší příjem popsala konkrétně a bez toho, aby z něj dělala obecný výpočet pro ostatní umělce. Pro čtenáře má tato zkušenost hodnotu i dnes. Je však potřeba zachovat časový kontext výpovědi a rozlišit částku při přiznání důchodu od pozdější výplaty. Jinak by se z osobní vzpomínky snadno stala zavádějící zpráva o současnosti.
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Ve starším vyjádření zazněly dvě různé částky
Článek Blesku z 10. ledna 2012 zachycuje vyjádření Marty Kubišové, podle něhož jí po 37 odpracovaných letech stanovili v šedesáti letech penzi 8 140 korun. Ve stejném textu ale zpěvačka hovořila také o tehdejších 11 600 korunách. První údaj tedy popisoval původní stanovení důchodu, druhý příjem v době zveřejnění rozhovoru. Nejde o dvě zaměnitelné částky. Ani jedna sama o sobě nedokládá, jak vysokou penzi zpěvačka dostává nyní.
Příběhy veřejně známých osobností často otevírají širší otázku, jak může člověk po dlouhé kariéře pobírat méně, než okolí očekává. Samotná popularita ale není údajem, ze kterého se důchod počítá. Rozhodují zákonná pravidla a osobní podklady pojištěnce. Další odlišnou zkušenost přináší náš článek o Ivě Hüttnerové a její práci v důchodovém věku. Ani dvě známé životní dráhy však nelze použít jako vzorec pro penzi jiného člověka.
ČSSZ vysvětluje, že důchod má základní a procentní výměru. U procentní části záleží mimo jiné na délce pojištění a příjmech vstupujících do výpočtu. Pro zaměstnance se pracuje s hrubými výdělky, u samostatné výdělečné činnosti s příslušnými vyměřovacími základy. Tyto obecné principy pomáhají pochopit rozdíly mezi penzemi, neopravňují však zpětně určit konkrétní příčinu částky Marty Kubišové. Bez jejích osobních podkladů by takové vysvětlení bylo pouhým odhadem.
Vlastní evidenci lze zkontrolovat dříve, než přijde rozhodnutí
Praktický krok pro čtenáře spočívá v kontrole vlastních podkladů. Služba Moje konto na ePortálu ČSSZ umožňuje prohlédnout evidované doby, doplnit chybějící údaje s doklady a navrhnout opravu. Odeslání doplnění ale neznamená, že úřad dobu automaticky uznal. ČSSZ podklady posoudí a výsledek lze sledovat v části Moje podání. Je proto užitečné rozlišovat mezi údajem, který člověk sám zadal, a dobou, kterou má skutečně doloženou a evidovanou.
Podrobnější postup nabízí kontrola evidovaných dob pojištění a odpracovaných let. Taková kontrola může upozornit na chybějící období, sama ale není rozhodnutím o výši budoucí penze. Ani orientační výpočet nenahrazuje konečné posouzení žádosti a osobních dokladů. Pro člověka před důchodem má proto smysl řešit nejen odhad částky, ale také to, zda jsou podklady úplné. Právě v této oblasti může sám podniknout konkrétní krok.
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Vyplacenou částku je potřeba hledat v jiném dokumentu
Kdo už penzi pobírá, řeší vedle evidence také její aktuální výši. Na ePortálu ČSSZ slouží k ověření změny při valorizaci služba Valorizace důchodů, která zpřístupňuje valorizační oznámení. Dokument lze zobrazit a vytisknout; elektronické vyhotovení má podle úřadu stejnou platnost jako papírové. Nejde tedy o další odhad budoucí penze, ale o informaci k provedenému zvýšení. Rozdíl mezi původním přiznáním a pozdější výplatou je podstatný u vlastní penze stejně jako při čtení historické výpovědi známé zpěvačky.
blesk.cz, ceskeduchody.cz, ČSSZ