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Marian Vojtko promluvil o Draculovi: Diváci ode mě čekají výkon, nemohu polevit

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Zatímco jiní už z role legendárního upíra zmizeli, na Mariana Vojtka se diváci stále mohou těšit. Jako Dracula řádí na jevišti už od roku 2009, kdy se muzikál hrál v Hybernii, a posléze od roku 2015, kdy měl muzikál premiéru v karlínském divadle. Proto není divu, že Marian Vojtko hraje Draculu i v nejnovější verzi muzikálu Dracula na scéně HDK.
Dracula, Hudební divadlo Karlín, Marian Vojtko

Dracula, Hudební divadlo Karlín, Marian Vojtko

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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