Marian Vojtko promluvil o Draculovi: Diváci ode mě čekají výkon, nemohu polevit

Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Marian Vojtek se mění v Draculu. Marianu Vojtkovi posílají fanynky květiny i při generálkách Draculy. Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026
Zatímco jiní už z role legendárního upíra zmizeli, na Mariana Vojtka se diváci stále mohou těšit. Jako Dracula řádí na jevišti už od roku 2009, kdy se muzikál hrál v Hybernii, a posléze od roku 2015, kdy měl muzikál premiéru v karlínském divadle. Proto není divu, že Marian Vojtko hraje Draculu i v nejnovější verzi muzikálu Dracula na scéně HDK.
„Ještě do minulé sezóny jsme se alternovali s Danem Hůlkou. Teď hraju Draculu sám a odpovědnost je to veliká. Přišli noví lidé, mladí lidé, a já jsem teď takový pokračovatel třicetileté pouti Draculy. A diváci ode mě čekají výkon, nemohu polevit,“ uvedl Marian Vojtko pro Aplausin.cz před veřejnou generální zkouškou nové verze muzikálu Dracula.
Daniel Hůlka se s rolí Draculy rozloučil minulý rok. Zanechal svému kolegovi Marianu Vojtkovi nějaký talisman?
„To určitě ne, my jsme si spíš dali panáka. Ale hodně jsem se od něj naučil a pak do role Draculy vložil to svoje. Roli mám zažitou, jen s novou verzí jsem musel trochu zbystřit. Jsou nové prostory, jiná scéna, jinak je to režijně, ale na druhé straně je to stejná hudba, stejný text a ten charakter role zůstává stejný. Jen se můžu ‚víc naštvat nebo míň naštvat‘, podle toho, jak to chce režisér.“
Marian Vojtko se za celou svou éru v muzikálu Dracula potkal s mnoha lidmi, jen představitelek Adriany a Lorraine byla celá řada.
„Nezažil jsem Lucii Bílou. Do muzikálu jsem nastoupil v roce 1998, když muzikál Dracula přijel do Bratislavy a já byl studentem Vysoké školy múzických umění. Ale pamatuji Ivetu Bartošovou, Leonu Machálkovou, Lindu Finkovou, různé záskoky, Kamilu Nývltovou, tak určitě jich bylo patnáct.“
Jedním z cestovatelských snů Mariana Vojtka je navštívit tajemný hrad Vlada Tepeše Draculy v Rumunsku
. „Určitě si to splním. Nyní jsem dokonce četl, že v Rumunsku budou podle legendy o Draculovi stavět zábavní park, tak jsem zvědavý.“
Muzikál Dracula je v karlínském divadle vyprodaný na mnoho představení dopředu.
„Jsem z toho nadšený. Diváci mi píšou: ‚My se těšíme, ale nejsou lístky.‘ Tak snad se na všechny zájemce dostane,“ doufá Marian Vojtko.
Nově nastudovaný muzikál Dracula už karlínské divadlo představilo divákům na veřejných generálkách. Slavnostní premiéra je naplánována na 18. listopadu 2026. Zdroj: Aplausin.cz