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Hororová atrakce od žánrového mistra. Slayground přináší hrůzu oživlého pouťového teroru

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Jeremy Saulnier se vymanil ze škatulky kultovního žánrového tvůrce, když na Netflix doručil vychvalovanou a starosvětskou krimi Rebel Ridge. Ve svém dalším projektu se nicméně spřáhl se studiem A24 a samozřejmě z toho vzešel navenek čistý horor Slayground, jehož úvodní trailer se tváří jako propagační materiál k té nejděsivější pouťové atrakci nikoliv pod sluncem, ale spíš nad peklem.
Hororová atrakce od žánrového mistra. Slayground přináší hrůzu oživlého pouťového teroru

Hororová atrakce od žánrového mistra. Slayground přináší hrůzu oživlého pouťového teroru

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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