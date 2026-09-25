Hororová atrakce od žánrového mistra. Slayground přináší hrůzu oživlého pouťového teroru

Jeremy Saulnier se vymanil ze škatulky kultovního žánrového tvůrce, když na Netflix doručil vychvalovanou a starosvětskou krimi Rebel Ridge. Ve svém dalším projektu se nicméně spřáhl se studiem A24 a samozřejmě z toho vzešel navenek čistý horor Slayground, jehož úvodní trailer se tváří jako propagační materiál k té nejděsivější pouťové atrakci nikoliv pod sluncem, ale spíš nad peklem.
Na padesátiletého amerického režiséra je zaostřeno zejména od roku 2015, kdy vyrukoval s drsným a bezútěšným thrillerem Zelený pokoj, v němž Patrick Stewart hraje postavu, která by profesora Xaviera ráda naporcovala na kousíčky. Nadcházející počin Zastavte temnotu (Hold the Dark) byl na Netflixu solidním hitem, ale až Rebel Ridge šikovnému tvůrci přinesl prestiž, která mu otevřela dveře do studia schopného distribuovat několik nenápadných žánrových hitů ročně.
U A24 slaví rekordní léto hlavně zásluhou virálního hororu Backrooms, a byť akční řežba Onslaught začátkem září v Americe propadla, nezávislý studiový objev minulé dekády na všech frontách přitvrzuje. Vedle vysokorozpočtové adaptace videohry Elden Ring se nadále soustředí i na menší a převážně hororové projekty, mezi něž Saulnierův Slayground příkladně zapadne. Napovídá tomu ostatně první upoutávka, která se v kinech začala hrát před aktuálním zombie hitem Resident Evil a vůbec nefunguje jako klasický trailer na narativní dílo, což je v současné hororové produkci stále žádanější.
O příběhu mnoho nevíme, Cory Michael Smith ze seriálu Gotham ale podle všeho ztvárňuje hlavního podezřelého v případu masové vraždy, který uprchne z policejní vazby a dá se na útěk. Ve snaze dokázat svou nevinu se přitom pokouší uniknout rozsáhlému pátrání. Spojitost s Uprchlíkem Harrisonem Fordem ale z traileru rozhodně nevyčtete, ten totiž avizuje daleko přímočařejší koncept někde v mezích franšízy Hell House LLC. Název Slayground koneckonců odkazuje na strašidelnou atrakci, v níž hlavní hrdina pracuje, takže zavádějící marketingová kampaň stylizovaná jako propagace strašidelného domu začíná dávat o něco větší smysl. Jako taková má upoutávka říz a hravě rozvíjí jiné virální marketingy z poslední doby na horory jako Longlegs nebo Hodina zmizení, které se zprvu soustředily na šifrované úlomky mnohem většího příběhu.
Tajemství kolem zdánlivě obyčejného slasheru z ranku Saw rozšiřuje odkaz na vlastní webové stránky runlikehell.com, kde najdete odpočítávání do americké premiéry v kinech, která se uskuteční během října. Nový Saulnier si určitě schová nějaké to překvapení do kina a A24 zatím láká na kolektivní hororovou jízdu, snad jemně kráčející ve šlépějích popkulturních otřesů ve stylu Paranormal Activity. To je spíš zbožné přání, ale nezávislou společnost, která přes léto v tržbách předčila i Warner Bros., není radno podceňovat. O větších ambicích svědčí i širší obsazení se jmény jako Imogen Poots, Chase Sui Wonders nebo Stephen Root, jenž si čerstvě odnesl cenu Emmy za seriál Widow's Bay.
Podívejte se na žebříček nejlepších hororů podle databáze Kinoboxu.
Zdroj: The Playlist, A24