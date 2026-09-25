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4-6GB GDDR7 mohou dorazit do dvou let, zdvojnásobí paměť grafických karet

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Nyní jsou nejrozšířenější 2GB paměťové čipy, některé modely grafických karet využívají 3GB čipy. Poměrně rychle se však do výroby mohou dostat podstatně větší 4-6GB GDDR7. Problémem bude „jen“ cen…
Micron GDDR7

Micron GDDR7

Zdroj: Micron
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