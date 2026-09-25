Zloděj si hasičákem prorazil cestu do svatebního salonu, vzal šperky za desetitisícePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zloděj si hasičákem prorazil cestu do svatebního salonu, vzal šperky za desetitisíce
Během velké dopravní akce zkontrolovali policisté v Plzeňském kraji bezmála šest stovek řidičů a odhalili...
Nechvalně známý vůz značky BMW s notorickým potížistou za volantem zastavili už potřetí během 17 dní...
Cizího a nezvaného návštěvníka paneláku v Plzni uvěznil na balkoně na chodbě ve třetím patře jeden...
Rakovina varlat je nejčastějším nádorovým onemocněním mladých mužů. Diagnózu si každoročně vyslechne 500...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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