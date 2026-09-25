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Nejmenší druhy zvířat na světě, jež jsou často přehlíženy kvůli jejich výraznějším protějškům

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Právě ty nejmenší druhy zvířat na světě mohou být upozaděny tím, že máme jako lidstvo tendence opěvovat a zaobírat se těmi zvířaty, které jdou vidět či jsou svým vzhledem výrazné. V současné době vědci již sdílejí poznatky o mikrozázracích přírody, kterým dosud nebyla věnována pozornost.
Nejmenší druhy zvířat na světě, jež jsou často přehlíženy kvůli jejich výraznějším protějškům

Nejmenší druhy zvířat na světě, jež jsou často přehlíženy kvůli jejich výraznějším protějškům

Zdroj: Frank Glaw, Jörn Köhler, Oliver Hawlitschek, Fanomezana M. Ratsoavina, Andolalao Rakotoarison, Mark D. Scherz & Miguel Vences / Creative commons, CC-BY
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