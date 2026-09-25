Vážná nehoda v centru Prahy. Řidička vjela na chodník a srazila dva cizincePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vážná nehoda v centru Prahy. Řidička vjela na chodník a srazila dva cizince
Dva lidé dnes v noci zemřeli při srážce nákladního auta a dodávky, ve které cestovalo osm cizinců. K nehodě...
Po osmnácti letech po požáru, který zničil levé křídlo, je Průmyslový palác zase kompletní. Prošel...
Muž, po kterém pražští policisté pátrali v souvislosti s poničením kostek s volebními plakáty, se sám...
Zatímco platforma Liftago schválení možnosti zavést pro řidiče taxislužby zkoušky z češtiny a místopisu...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →