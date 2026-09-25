Pečený bůček, co voní po česneku a kmínu: Recept, co nezklame žádného milovníka masa

Když se chystá posezení s přáteli, třeba u piva, člověk obvykle nesáhne po salátu. V takovou chvíli se hodí něco poctivějšího, klidně mastnějšího. Třeba bůček pomalu pečený v troubě. Nejvíc se mi u něj osvědčilo suché naložení a potom pečení bez spěchu. Maso zůstane šťavnaté, tuk se hezky uvolní a kůže se dá na konci dotáhnout tak, aby opravdu křupla. Není za tím žádná vysoká kuchařina. Spíš slušný kus masa, čas a trochu hlídání.
Tenhle postup jsem si postupně upravila podle domácí praxe, ne podle dokonale napsané kuchařky.
Bůček nechávám pár dní v lednici, občas ho otočím a při už řeším hlavně troubu. Prudký žár hned na pečení začátku mu nesvědčí. Lepší je péct pomalu a klidně, aby tuk povolil a maso se zbytečně nestáhlo.
Můj tip zní: Pokud máte kus s pěknou kůží, před pečením ji nařízněte jen mělce. Nůž nemá zajet až do masa. Kůže se pak lépe vypeče a při závěrečném dopečení chytí barvu i tu správnou křupavost. Recept na křupavý bůček z trouby
Doba naložení: přibližně 7 dní Doba pečení: asi 1 hodina 50 minut Teplota trouby: nejprve 160 °C, potom 130 °C a nakonec 70 °C Počet porcí: zhruba 6 porcí Ingredience pro přípravu 1,5 kg vepřového bůčku s kůží 25 g pragandy na suché naložení 4 stroužky česneku 2 lžičky kmínu 1 lžička čerstvě mletého pepře 1 lžička tekutého kouře 100 ml vody na plech pod maso Postup přípravy domácího kouřového bůčku
1. Opláchnutý a pečlivě osušený
bůček potřete ze všech stran směsí z pragandy, prolisovaného česneku, kmínu a pepře. Jestli používáte tekutý kouř, dejte ho opravdu střídmě. Je výrazný a snadno přetluče chuť masa.
2. Maso dejte do uzavíratelného sáčku nebo do nádoby s víkem a uložte do lednice na
7 dní. Každý den ho jednou otočte. Sůl a koření se tak dostanou rovnoměrněji do celého kusu.
3. Po týdnu bůček vyndejte z lednice a nechte ho asi
30 minut stát při pokojové teplotě. Mezitím předehřejte troubu na 160 °C s ventilátorem.
4. Pokud má bůček silnější
kůži, nařízněte ji ostrým nožem do mřížky. Řez veďte jen přes kůži a tuk. Do masa už ne.
5. Bůček položte na
mřížku zhruba doprostřed trouby. Pod ni zasuňte plech s trochou vody. Zachytí odkapávající tuk a v troubě pak není tolik suchého horka ani připáleného zápachu. Foto: Cooky.cz, Bůček pečte na roštu. První hodinu pečte při 160 °C
6. Maso během pečení zkontrolujte a podle potřeby otočte. Já ho za celou dobu obracím celkem
2x, protože se pak propeče rovnoměrněji.
7. Po první hodině stáhněte teplotu na
130 °C a pokračujte v pečení. V téhle části se bůček hlavně dodělává uvnitř a povrch zbytečně netvrdne.
8. Nakonec snižte troubu na
70 °C a nechte maso ještě dojít. U mě byl bůček hotový po 1 hodině a 50 minutách. Hodně ale záleží na tom, jak vysoký kus masa máte.
9. Pokud chcete výraznější
křupavou kůži, můžete na posledních 10 minut krátce zvýšit teplotu asi na 210 až 230 °C. Stejný závěr se používá i u klasických receptů na pečený bůček. Od trouby v tu chvíli moc neodcházejte, kůže dokáže ztmavnout rychleji, než by člověk čekal. Foto: Cooky.CZ, Posledních 10 minut pečení teplotu zvyšte na maximum.
10. Hotový
bůček nechte nejméně 10 minut odpočinout na prkénku. Až potom ho krájejte na silnější plátky. Sedí k němu chléb, hořčice, kyselá okurka, případně i zelí a knedlík, pokud z něj má být teplý oběd. V lednici vydrží do druhého dne a studený bývá překvapivě dobrý. Foto: Cooky.cz, Hotový bůček nechte 10 minut odpočinout na prkénku. Ještě pár rad k bůčku z trouby Jestli nechcete používat tekutý kouř, klidně ho vynechte. Bůček bude fungovat i jen s česnekem a kmínem. Když zůstane kůže po upečení tužší, pomůže krátké prudší dopečení úplně na konci. Obvykle je to znát hned. Na plech pod masem nalijte vždy trochu vody. Tuk se tolik nepřepaluje a čištění trouby je pak o něco menší otrava. Bůček krájejte až po krátkém odpočinku. Šťáva zůstane uvnitř a plátky se při krájení tolik nerozpadají. Bůček nemusíte nakládat celý týden, ale rozdíl tam je. Když není čas, nechávám ho v koření aspoň přes noc. Týdenní suché naložení mu dá výraznější chuť a maso je pak pěkně proleželé.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková