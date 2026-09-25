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Policie odvolala pátrání po nemocné seniorce, která se ztratila na houbách

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Rozsáhlá pátrací akce v lesích na Rokycansku je u konce. Dvaasedmdesátiletou seniorku se podařilo najít a předat do péče zdravotníkům. Paní Alena se ztratila už ve středu, kdy s manželem vyrazila na houby a ztratila orientaci. Vše navíc zhoršoval její zdravotní stav, trpí totiž demencí.
Policie odvolala pátrání po nemocné seniorce, která se ztratila na houbách

Policie odvolala pátrání po nemocné seniorce, která se ztratila na houbách

Zdroj: Anh Tuan Tran, Policie ČR (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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