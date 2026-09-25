Policie odvolala pátrání po nemocné seniorce, která se ztratila na houbáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policie odvolala pátrání po nemocné seniorce, která se ztratila na houbách
Těžké zranění hlavy utrpěla dvaašedesátiletá řidička Škody Octavie, kterou smetl na železničním přejezdu...
Během velké dopravní akce zkontrolovali policisté v Plzeňském kraji bezmála šest stovek řidičů a odhalili...
Nechvalně známý vůz značky BMW s notorickým potížistou za volantem zastavili už potřetí během 17 dní...
Cizího a nezvaného návštěvníka paneláku v Plzni uvěznil na balkoně na chodbě ve třetím patře jeden...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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