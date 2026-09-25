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Minimální mzda roste na 24 900 Kč: Části zaměstnanců se od ledna 2027 naopak sníží čistá výplata

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Zvýšení minimální mzdy zní jako jednoznačně dobrá zpráva. Od ledna 2027 vyšplhá […]
Minimální mzda roste na 24 900 Kč: Části zaměstnanců se od ledna 2027 naopak sníží čistá výplata

Minimální mzda roste na 24 900 Kč: Části zaměstnanců se od ledna 2027 naopak sníží čistá výplata

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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