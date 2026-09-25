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Kam o víkendu na jižní Moravě? Na burčák, grilování i troškovské pohádky

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Blížící se prodloužený víkend láká na pořádnou porci podzimní zábavy, kulinářských hodů i kulturních zážitků. Vyrazit můžete za burčákem na Svoboďák, na grilované speciality do Ivančic, za filmovými kostýmy Zdeňka Trošky nebo na mezinárodní sportovní turnaj v basketbalu na vozíku.
Kam o víkendu na jižní Moravě? Na burčák, grilování i troškovské pohádky

Kam o víkendu na jižní Moravě? Na burčák, grilování i troškovské pohádky

Zdroj: Kudy z nudy, pamatky.cz, GoToBrno,.cz, behproutulky.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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