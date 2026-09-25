Ztracený poklad Černovouse: Kde opravdu leží truhly plné zlata

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Ztracený poklad Černovouse: Kde opravdu leží truhly plné zlataPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pověst o ukrytém pokladu obávaného piráta Černovouse láká dobrodruhy už tři sta let. Skutečné historické záznamy ovšem vyprávějí naprosto odlišný příběh.
Dopadení piráta Černovouse
Zdroj: FOTO:Jean Leon Gerome Ferris, Public domain, via Wikimedia Commons
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- Tichý samotář z Wisconsinu dodnes fascinuje tvůrce hororů. Z vykopaných těl si šil obleky a po nocích se v nich procházel
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