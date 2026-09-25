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Ztracený poklad Černovouse: Kde opravdu leží truhly plné zlata

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Pověst o ukrytém pokladu obávaného piráta Černovouse láká dobrodruhy už tři sta let. Skutečné historické záznamy ovšem vyprávějí naprosto odlišný příběh.
Dopadení piráta Černovouse

Dopadení piráta Černovouse

Zdroj: FOTO:Jean Leon Gerome Ferris, Public domain, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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