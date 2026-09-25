Opilá řidička ve Smartu smetla na přechodu muže. Policie hledá svědkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Opilá řidička ve Smartu smetla na přechodu muže. Policie hledá svědky
Po osmnácti letech po požáru, který zničil levé křídlo, je Průmyslový palác zase kompletní. Prošel...
Muž, po kterém pražští policisté pátrali v souvislosti s poničením kostek s volebními plakáty, se sám...
Zatímco platforma Liftago schválení možnosti zavést pro řidiče taxislužby zkoušky z češtiny a místopisu...
Pražští policisté pátrají po násilníkovi, který v Klánovickém lese bezdůvodně napadl běžce. Nejdřív na něj...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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