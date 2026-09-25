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Na 3 sekundy podržte tlačítko „0“ na ovladači od LG televize. Otevře se skryté menu, o kterém většina majitelů neví

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Stačí podržet nulu na dálkovém ovladači LG Magic Remote a na obrazovce se objeví editor zkratek, který promění číselná tlačítka v rychlé spouštěče aplikací.
Ovladač k chytré televizi LG

Ovladač k chytré televizi LG

Zdroj: espensorvik / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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