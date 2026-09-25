Na 3 sekundy podržte tlačítko „0“ na ovladači od LG televize. Otevře se skryté menu, o kterém většina majitelů neví

Funkce se jmenuje Quick Access a je zdokumentovaná přímo v oficiálních materiálech LG, jenže na české produktové stránce ovladače ji mezi hlavními benefity nenajdete. LG tam vyzdvihuje hlasové ovládání, univerzální dálkový ovladač nebo Magic Zoom, zatímco Quick Access zůstává schovaný za dlouhým stiskem jednoho tlačítka. Není divu, že se o něm mluví jako o „skrytém menu“. Na tuto funkci jsme se zaměřili po sérii dotazů od čtenářů, kteří o ní neměli tušení, a podle reakcí v diskuzích a na fórech je zřejmé, že řada běžných uživatelů LG televizí Quick Access nikdy nepoužila ani o něm neslyšela. Pojďme si rozebrat, co přesně umí, jak se nastavuje a na kterých ovladačích funguje.
Co je Quick Access a co se po podržení nuly skutečně otevře
Nejde o žádné servisní menu ani skrytou diagnostiku. Po podržení tlačítka „0“ na několik sekund se na kompatibilním ovladači LG Magic Remote zobrazí obrazovka Edit Quick Access. V ní vidíte přehled aktuálně přiřazených zkratek, můžete je smazat, zaregistrovat nové nebo si zobrazit stručný návod.
Princip je jednoduchý: tlačítkům 1 až 8 přiřadíte libovolnou aplikaci, televizní kanál nebo vstup (třeba HDMI pro herní konzoli). Číslo 9 je vyhrazené pro funkci Quick Help a nedá se přemapovat. Krátký stisk čísel přitom dál funguje klasicky pro zadávání čísel kanálů. Quick Access se aktivuje teprve dlouhým stiskem.
Jak si nastavíte vlastní zkratku krok za krokem
Postup vychází z oficiálního návodu LG:
- Otevřete aplikaci, kanál nebo vstup, který chcete mít pod zkratkou.
- Podržte vybrané číslo na ovladači, třeba „1“ pro Netflix nebo „2“ pro YouTube.
- Na obrazovce se objeví registrační okno. Potvrďte volbou YES.
- Hotovo. Příště stačí dlouze stisknout stejné číslo a přiřazená položka se okamžitě spustí.
Chcete zkratku změnit? Podržte nulu, otevřete editor a stávající přiřazení jednoduše zrušte funkcí Deregister. Pak zaregistrujte novou položku stejným postupem.
Na kterých ovladačích to funguje a na kterých ne
Tady je zásadní háček. Quick Access přes fyzickou nulu funguje ověřeně u ovladačů Magic Remote MR20 (rok 2020) a MR21GA (rok 2021), které mají na těle kompletní číselnou řadu 0–9. Pokud vlastníte LG televizi z těchto ročníků s originálním ovladačem, tip by měl fungovat bez problémů, a to i na televizorech prodávaných v Česku, protože LG u Quick Access neuvádí žádná regionální omezení.
U novějších generací ovladačů, zejména AI Magic Remote pro rok 2025, LG přesunula čísla pod tlačítko More Functions / Number Key. Čísla se zobrazují až na obrazovce, takže fyzická nula na ovladači chybí a popsaný postup neplatí. Pokud máte novější ovladač bez číselné řady, alternativou pro rychlé spouštění aplikací je mobilní aplikace LG ThinQ.
Další skryté funkce, které na Magic Remote najdete
Quick Access není jediná funkce schovaná za dlouhým stiskem. Podle oficiální dokumentace LG nabízí Magic Remote řadu dalších zkratek:
- Dlouhý stisk 9 – otevře Quick Help pro samodiagnostiku
- Dlouhý stisk Mute – spustí nastavení přístupnosti (Accessibility)
- Dlouhý stisk Home (2021) – aktivuje Zoom
- Dlouhý stisk Home (2020) – zobrazí historii posledních aplikací
- Dlouhý stisk External Input – otevře Home Dashboard
- Dlouhý stisk Back – zavře všechna překryvná menu najednou
Bonusový tip: trojitý stisk tlačítka Mute vyvolá informační obrazovku s modelem televizoru a verzí webOS. Hodí se, když si potřebujete rychle ověřit, jakou generaci televizoru vlastně máte.
Když nic nefunguje: jak ovladač oživit
Pokud ovladač nereaguje vůbec, u modelu 2021 zkuste podržet kombinaci Home + Settings na pět sekund. Tím se spustí opětovné spárování (starší tlačítko Guide pro tento účel LG zrušilo). Návod k vlastnímu modelu najdete přímo v televizoru přes Settings → All Settings → Support → User Guide, případně na české stránce LG v sekci Příručky a software. Česká technická podpora LG je dostupná na čísle 228 887 050 v pracovní dny od 8:00 do 18:00.
Quick Access z ovladače za pár stovek udělá personalizovaný nástroj, kde jedno podržení prstu nahradí několik kliknutí v menu. Škoda, že LG tuhle funkci nechává tak hluboko pod povrchem, zasloužila by si minimálně zmínku na krabici.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík