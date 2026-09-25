Od ledna bude v Česku fungovat nový typ dálniční známky. Ušetří lidem čas i peníze

Řidiči v Česku se od 1. ledna 2027 dočkají podstatné změny v systému dálničních poplatků. Poslanecká sněmovna definitivně odhlasovala novelu zákona o pozemních komunikacích, která přináší dvě klíčové novinky: zavedení 24hodinové elektronické viněty namísto stávající jednodenní známky a konec automatického každoročního zdražování dálničních poplatků.
Půlnoční past mizí, přichází skutečných 24 hodin
Dosavadní jednodenní dálniční známka trápila řidiče jedním zásadním nedostatkem – bez ohledu na to, kdy ji zakoupili, platnost vždy skončila přesně o půlnoci. Kdo si ji pořídil například v 18:00, mohl ji využívat pouhých šest hodin. Zvlášť nevýhodná byla pro ty, kdo večer odjeli po dálnici na návštěvu a ráno se vraceli domů – museli buď koupit dvě jednodenní viněty za 460 Kč, nebo sáhnout po desetidenní za 300 Kč, kterou ale nevyužili.
Nová 24hodinová viněta funguje přesně podle svého názvu.
S novou změnou parametru jednodenní známky bude nově platit 24 hodin od data nákupu,
potvrzuje ministr dopravy Ivan Bednárik. Prakticky to znamená, že si ji řidič může aktivovat kdykoliv během dne a bude platná přesně 24 hodin od okamžiku nákupu.
Ceny zůstávají zmrazené, zdražování končí
Novela zákona zároveň ruší mechanismus automatického každoročního navyšování cen dálničních známek.
Dnes zvítězil jednoduchý princip: stát nemůže každý rok automaticky sahat lidem hlouběji do peněženek. Od roku 2022 jejich cena vzrostla o 70 procent, zatímco mýtné pro nejtěžší kamiony se za stejné období zvýšilo o 19 procent. Takový nepoměr není vůči řidičům osobních aut fér,
zdůrazňuje Bednárik.
Ceník dálničních známek pro rok 2027 zůstane na stejné úrovni jako v roce 2026:
- 24hodinová viněta: 230 Kč
- Desetidenní: 300 Kč
- Třicetidenní: 480 Kč
- Roční: 2570 Kč
Schválená novela zachovává i stávající slevy pro ekologičtější vozidla – plug-in hybridy a auta na CNG či LNG platí méně. Elektromobily a vozidla na vodík zůstávají od poplatků zcela osvobozeny.
Co dělat: Kde novou vinětu zakoupit a na co si dát pozor
Novou 24hodinovou známku (stejně jako všechny ostatní typy) bude možné bezpečně a bez zbytečných poplatků zakoupit na oficiálním státním e-shopu edalnice.gov.cz. Novela nyní míří k projednání do Senátu a následně k podpisu prezidenta republiky. Pokud projde celým legislativním procesem, nabyde účinnosti 1. ledna 2027.
Řidiči, kteří po dálnicích jezdí jen příležitostně nebo plánují víkendové výlety s přesahem přes půlnoc, ušetří díky nové 24hodinové vinětě až 230 korun oproti dosavadní nutnosti kupovat dvě jednodenní známky. Pro pravidelné uživatele dálnic zůstává nejvýhodnější roční varianta za 2570 Kč.
Zdroje článku: md.gov.cz, autosalon.tv, penize.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý