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Olomoucké barokní slavnosti na sebe podaly insolvenční návrh, soud ho odmítl

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Spolek Olomoucké barokní slavnosti, který pořádal festivaly a kulturní akce v tuzemsku i zahraničí, na sebe kvůli dluhům podal insolvenční návrh. Spolek závazky vyčíslil na 2,3 milionu korun a navrhl, aby soud úpadek řešil konkurzem. Soud však návrh odmítl.
Olomoucké barokní slavnosti na sebe podaly insolvenční návrh, soud ho odmítl

Olomoucké barokní slavnosti na sebe podaly insolvenční návrh, soud ho odmítl

Zdroj: Město Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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