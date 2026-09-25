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Na vážnou nemoc ledvin může upozornit i vysoký krevní tlak

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Dennívýzva
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Únava, oteklé nohy nebo vysoký krevní tlak. Potíže, za kterými by málokdo hledal vzácné onemocnění ledvin. Právě tak se ale mohou zpočátku projevovat dvě nemoci, jejichž názvy znějí spíš jako programovací kód – C3G a IC-MPGN.
Na vážnou nemoc ledvin může upozornit i vysoký krevní tlak

Na vážnou nemoc ledvin může upozornit i vysoký krevní tlak

Zdroj: 162ae300d0c33ae8192c0b7e5e441743/40986.jpeg
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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