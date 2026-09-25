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Ani mandle, ani pistácie. Nejzdravější ořechy na světě rostou v Česku běžně, ale lidé to netuší

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Na podzim leží ty pravé poklady přímo pod stromy v našich zahradách, často úplně bez povšimnutí. Přitom jde o jednu z nejcennějších potravin, které si můžeme vypěstovat doma bez skleníku, zvláštní péče a drahých hnojiv. A právě teď nastává čas sklizně.
Ani mandle, ani pistácie. Nejzdravější ořechy na světě rostou v Česku běžně, ale lidé to netuší

Ani mandle, ani pistácie. Nejzdravější ořechy na světě rostou v Česku běžně, ale lidé to netuší

Zdroj: Valentyn Volkov / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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