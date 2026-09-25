Ani mandle, ani pistácie. Nejzdravější ořechy na světě rostou v Česku běžně, ale lidé to netuší

Strom, který k nám doputoval zdaleka
Když dnes někde na kraji zahrady uvidíme mohutný ořešák, málokomu připadá exotický.
Vlašský ořech je pro nás stejně samozřejmý jako jablka nebo švestky. Ve skutečnosti má ale za sebou pořádně dlouhou cestu. Ořešák královský, tedy Juglans regia, pochází podle botanických zdrojů z oblasti jižního Balkánu, Malé a Střední Asie. V Evropě se pěstuje už po staletí a postupně se stal běžnou součástí krajiny. U nás se mu daří hlavně v teplejších oblastech, například v Polabí a na jižní Moravě.
Ořešák není žádný drobný zahradní stromek.
Dorůstá zhruba 20 až 25 metrů a při dobrých podmínkách může žít desítky let, výjimečně dokonce několik staletí. Plodit může přibližně od desátého roku, u roubovaných stromů i dříve. Jakmile se ale usadí, stává se z něj téměř rodinné dědictví. Jeden strom může zásobovat několik generací a není výjimkou, že staré ořešáky pamatují mnohem víc než majitel zahrady, ve které rostou. Jedno je jisté, neměl by chybět v žádné větší zahradě. Kromě plodů totiž vytváří nezaměnitelnou atmosféru domácí pohody.
Zajímavé je, že právě ořešák se v posledních letech dostává znovu do popředí i v moderní výživě. Ořechy obecně jsou považovány za hodnotnou součást jídelníčku a vlašské mají mezi nimi zvláštní postavení. Nutriční články z posledních let upozorňují hlavně na jejich obsah rostlinné omega-3 mastné kyseliny ALA, nenasycených tuků, vlákniny, bílkovin a dalších prospěšných rostlinných látek.
Malý poklad, který má překvapivě hodně co nabídnout
Právě tuky jsou u vlašských ořechů zajímavé. Nejde o potravinu, kterou bychom měli vnímat jen jako kalorickou pochoutku.
Vlašáky jsou mimořádně bohaté na alfa-linolenovou kyselinu (ALA), což je forma omega-3 mastných kyselin pocházející z rostlin. Výzkumy jejich konzumaci spojují například s příznivými změnami některých ukazatelů krevních tuků.
Ořechy zároveň dodávají vlákninu, rostlinné bílkoviny, minerální látky a polyfenoly. Právě kombinace tuků, vlákniny a dalších živin je důvodem, proč se vlašské ořechy objevují v doporučeních zaměřených na celkově zdravý jídelníček. Výzkumné přehledy navíc dlouhodobě nacházejí souvislost mezi konzumací ořechů a nižším rizikem některých kardiovaskulárních problémů, byť samotné ořechy samozřejmě nejsou žádným lékem.
Právě vysoký podíl ALA je také tím, co vlašské ořechy odlišuje od řady jiných běžných ořechů. Mandle, pistácie nebo kešu mají také velmi zajímavý nutriční profil, ale vlašáky jsou v rostlinném světě mimořádně zajímavým zdrojem omega-3. Jedna unce, tedy přibližně 28 gramů, obsahuje kolem 2,5 až 2,6 gramu ALA.
Už prababičky měly v kuchyni vždy po ruce přes celou zimu pár jablíček a vlašských ořechů. Nevěděly nic o odborných studiích současnosti, ale jednoduše převzaly zvyky svých předků. Po večeří tak přišla řada na jablko a pár ořechů.
ořechový dezert | Zdroj: Pavel Gwužď / Nextfoto V kuchyni zvládnou mnohem víc než být ingrediencí do vánočního cukroví
Česká kuchyně si z vlašských ořechů udělala hlavně ingredienci do sladkého pečiva. Bábovky, rohlíčky, záviny, vánoční cukroví nebo nejrůznější náplně by bez nich nebyly úplně ono. Jejich využití je ale mnohem širší. Vlašáky se výborně hodí do salátů, k sýrům, do pečiva, domácích pomazánek nebo k těstovinám. Výrazná chuť dokáže dodat charakter i obyčejné zelenině a perfektně si rozumí s jablky, hruškami, medem nebo modrými sýry.
Zajímavou kombinaci představuje také pesto z vlašských ořechů. Nemusí se připravovat pouze z piniových oříšků, vlašáky mohou vytvořit mnohem výraznější, zemitější variantu, která se hodí k těstovinám, pečené zelenině i na chleba. Ořechy se uplatní také v náplních do masa nebo jako křupavá vrstva na povrchu pečených pokrmů. A protože jejich chuť dobře funguje naslano i nasladko, jeden košík může skončit v několika úplně odlišných receptech.
Největší pochoutka je možná ta, která dlouho nevydrží
A právě tady přichází část, kterou znají především lidé, kteří mají vlastní ořešák. Čerstvě sklizené mladé jádro je úplně jiný zážitek než ořech po několika týdnech skladování. Je světlejší, měkčí, šťavnatější a má jemnější chuť.
U čerstvých ořechů lze navíc slupku z jader poměrně snadno odstranit, takže se před vámi objeví krásně světlé, téměř krémové jádro bez typické nahořklosti, kterou může mít tmavá vnitřní slupka vyzrálého ořechu.
Právě tenhle okamžik je důvod, proč má cenu nečekat s ochutnávkou až na Vánoce. Čerstvý ořech se dá jednoduše jíst jen tak, přidat k ovoci, sýrům nebo salátu a není potřeba ho ničím maskovat. Je to jedna z těch sezónních dobrot, které si člověk může dopřát jen po krátkou část roku a často za ni zaplátí ošklivým zabarvením prstů a dlaní, když se snaží ořech zbavit zelené slupky.
Jakmile ale chceme mít zásobu na další měsíce, přichází na řadu sušení. Po sklizni je důležité odstranit zelenou slupku, ořechy dobře vysušit a zabránit tomu, aby v nich zůstala vlhkost. Nedostatečně vysušená jádra totiž snadno plesniví a mohou žluknout. Při domácím zpracování je možné jádra po vyloupání důkladně dosušit a uložit do dobře uzavřené nádoby v chladu. Pro opravdu dlouhé skladování však pěstitelské zdroje doporučují spíše ponechat ořechy ve skořápce, případně vyloupaná jádra uchovávat v lednici nebo mrazáku. ořechový dezert | Zdroj: BBA Photography / Shutterstock S ořešákem je někdy sklizeň jako s loterií
Tady se ukazuje, jak zrádné může být spoléhat na vlastní zahradu. Ořešák může vypadat na jaře nádherně, koruna se zazelená a člověk už si v duchu představuje plné košíky. Pak ale přijde jediná studená noc a všechno může být jinak.
Jarní mráz totiž dokáže poškodit citlivé květy a mladé části stromu a úrodu výrazně zredukovat. Obecně platí, že květy a mladé plody ovocných dřevin jsou vůči pozdním mrazům citlivé a rozsah škod závisí na fázi vývoje, odrůdě i konkrétních podmínkách stanoviště. Některé roky proto strom obsypaný květy slibuje bohatou úrodu, zatímco po mrazivé epizodě zůstane jen pár ořechů.
Na rozdíl od zeleniny na záhonu tady člověk nemůže jednoduše zasít další řádek, přikrýt ho folií a za pár týdnů čekat náhradu. Když počasí zničí květy v citlivé fázi, letošní úrodu už nic nevrátí. Velký strom přitom může po celý rok vypadat zdravě a přesto na podzim nabídnout jen hrstku ořechů.
Takže až letos pod starým ořešákem najdete první hnědé skořápky, važte si jich. Právě letos není bohatá úroda samozřejmostí.
Ořešák roste u nás běžně, někdy dokonce tak samozřejmě, že ho přestaneme vnímat. Přitom v jeho skořápce čeká zásoba kvalitních tuků, vlákniny a dalších cenných živin. Na několik málo týdnů také čerstvá pochoutka, kterou v obchodě nekoupíte.
Zdroje článku:
botany.cz, ochutnejorech.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková