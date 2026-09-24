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Nečekané drama v SuperStar: Drsný kolaps Ewy Farné a náhlý odchod z poroty

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Pátá epizoda SuperStar přinese moment, se kterým během natáčení nikdo nepočítal. Ewa Farna (33) se během castingu začala potýkat s následky extrémního vyčerpání a nakonec musela studio předčasně opustit. Zbylí porotci tak pokračovali bez ní a produkce byla nucena přímo za pochodu změnit pravidla rozhodování. Zpěvačku podle jejích slov doběhl náročný pracovní zápřah po trojici obřích koncertů v pražském Edenu.
Nečekané drama v SuperStar: Drsný kolaps Ewy Farné a náhlý odchod z poroty

Nečekané drama v SuperStar: Drsný kolaps Ewy Farné a náhlý odchod z poroty

Zdroj: Se souhlasem TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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