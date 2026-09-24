Nečekané drama v SuperStar: Drsný kolaps Ewy Farné a náhlý odchod z poroty

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Pátá epizoda SuperStar přinese moment, se kterým během natáčení nikdo nepočítal. Ewa Farna (33) se během castingu začala potýkat s následky extrémního vyčerpání a nakonec musela studio předčasně opustit. Zbylí porotci tak pokračovali bez ní a produkce byla nucena přímo za pochodu změnit pravidla rozhodování. Zpěvačku podle jejích slov doběhl náročný pracovní zápřah po trojici obřích koncertů v pražském Edenu.
Drama v SuperStar
Natáčení castingových dílů SuperStar dokáže být náročné nejen pro soutěžící, ale také pro porotce a celý televizní štáb. Dlouhé hodiny ve studiu si tentokrát vybraly svou daň právě na Ewě Farné. Jedna z hlavních tváří poroty se během natáčení páté epizody přestala cítit dobře a nakonec bylo jasné, že před kamerami pokračovat nemůže. Zpěvačka studio opustila a zbylá trojice porotců se musela s nečekanou situací vypořádat bez ní.
Farnou doběhlo vyčerpání
"Castingové díly SuperStar se točily pár dnů po mých třech koncertech v Edenu. Asi jsem si myslela, že jsem nezlomná, že všechno zvládnu. Bohužel, nebo možná bohudík, každý má své limity a mě během natáčení doběhlo vyčerpání. Perpetuum mobile zápřahu v praxi. Jsem ráda za tuhle lekci, jsem ráda, že to kluci zvládli beze mě, a ještě zpětně jim za to děkuju," prozradila Farna štábu televize Nova. Její odchod tak přišel přímo v průběhu natáčení a produkce musela rychle reagovat. Prioritou však podle tvůrců nebylo pokračování pořadu za každou cenu, ale především to, aby si zpěvačka mohla odpočinout. Štáb musel okamžitě reagovat
K situaci se vyjádřil také režisér a kreativní producent SuperStar Pepe Majeský.
"Natáčení castingů je velmi intenzivní, trvá dlouhé hodiny a je náročné pro celý tým. Proto pro nás bylo v první řadě důležité, aby měla Ewa prostor si odpočinout a dát se do pořádku," uvedl. Od poloviny epizody proto zůstali za porotcovským stolem pouze Jakub Prachař (43), Calin (29) a Pavol Habera (64). Odchod Farné ovšem nepřinesl pouze prázdné místo v porotě. Produkce musela vyřešit jak budou tři zbývající porotci rozhodovat o dalším osudu soutěžících. SuperStar kvůli Farné změnila pravidla
Za běžných okolností rozhoduje čtyřčlenná porota. Jakmile však Farna odešla, bylo nutné systém přizpůsobit novému počtu hlasujících. Tvůrci proto pravidla upravili přímo během natáčení.
"Museli jsme sice za pochodu improvizovat a přizpůsobit tomu způsob rozhodování – v tříčlenné porotě znamenaly dva hlasy ‚ano‘ postup do Golden Room a dva hlasy ‚ne‘ konec v soutěži. Jsem rád, že jsme mohli pokračovat v natáčení a zároveň jí dopřát čas, který v tu chvíli potřebovala," dodal Majeský. Prachař, Calin a Habera tak museli zbytek castingu zvládnout sami. Tři vyprodané Edeny během několika dnů
Za vyčerpáním Farné stál mimořádně náročný program. Jen několik dní před natáčením SuperStar vystoupila jako první česká zpěvačka na stadionu v pražském Edenu. Nakonec stadion vyprodala hned třikrát, a to 13., 14. a 16. června. První termín byl vyprodaný už přibližně rok před samotným koncertem, a tak zpěvačka postupně přidala další dva. Ve hře byl dokonce čtvrtý večer, který by její sérii vystoupení ještě prodloužil. Nakonec ale narazila na technické možnosti celé produkce. Vybavení používané při koncertech totiž po třetím vystoupení muselo zamířit do Německa na další akci.
"Obrečela jsem to, museli jsme to zrušit," přiznala Farna v souvislosti s plánovaným čtvrtým koncertem. Zdroj: Aplausin.cz/TV Nova