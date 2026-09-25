Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
10 min

Církev nemá lidi využívat pro svůj růst. Má lidem pomáhat růst

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dlouhodobý úbytek členů českých evangelikálních církví přiměl Martina Pence a jeho přátele k nepříjemné sebereflexi: Co se stane, když budeme dalších dvacet let dělat totéž co dosud? Spolu se 180…
Církev nemá lidi využívat pro svůj růst. Má lidem pomáhat růst

Církev nemá lidi využívat pro svůj růst. Má lidem pomáhat růst

Zdroj:
Reklama
Další články z Proboha!
Tisíce zmařených životů. Jak dnes vypadá místo, kde stály ikonické věže WTC zničené teroristy
Tisíce zmařených životů. Jak dnes vypadá místo, kde stály ikonické věže WTC zničené teroristy
Hra na Boha je film, který nedává odpovědi, ale nutí klást správné otázky
Hra na Boha je film, který nedává odpovědi, ale nutí klást správné otázky

Tento snímek režiséra Larse Kraumeho podle divadelní hry Ferdinanda von Schiracha může být pro mnohé...

Konzervatismus jako touha po pevné zemi. Co si z něj křesťané mohou vzít – a co ne
Konzervatismus jako touha po pevné zemi. Co si z něj křesťané mohou vzít – a co ne

Nejen v zámoří a v západní Evropě, ale i v Česku lze v posledních letech pozorovat jak církevní, tak...

Kolonialismus přepisuje i jazyk. Co nám zatajily dějiny původních obyvatel Ameriky?
Kolonialismus přepisuje i jazyk. Co nám zatajily dějiny původních obyvatel Ameriky?

A země zapláče: Indiáni Severní Ameriky (Kalich, 2024) odhaluje dějiny kolonizace původních obyvatel...

Proč po svatbě nevědomky opakujeme chyby svých rodičů?
Proč po svatbě nevědomky opakujeme chyby svých rodičů?

Když dělám se snoubenci předmanželskou přípravu, dávám jim jednu důležitou otázku: „Co se vám líbilo a co...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

Všechny články tohoto autora →
Proboha!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.