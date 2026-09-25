Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Turisté si přes Booking rezervovali luxusní apartmán. Většina z nich skončila na ulici

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Cestovatelé, kteří si přes Booking.com rezervovali údajné apartmány v centru Londýna, po příjezdu zjistili, že ubytování neexistuje. Jedna z nabídek je posílala k hospodě nedaleko Tower Bridge, druhá přímo k budově britského parlamentu. Podle spotřebitelské organizace Which? podvodníci převzali účty skutečných ubytovacích zařízení a změnili jejich údaje. Booking.com rezervace u obou nabídek pozastavil.
Turisté si přes Booking rezervovali luxusní apartmán. Většina z nich skončila na ulici

Turisté si přes Booking rezervovali luxusní apartmán. Většina z nich skončila na ulici

Zdroj: generováno
Reklama
Další články z Trendy svět
Sedm minut po startu se v kabině objevil kouř. Letadlo se 144 cestujícími se muselo okamžitě vrátit
Sedm minut po startu se v kabině objevil kouř. Letadlo se 144 cestujícími se muselo okamžitě vrátit
Noční poplach v oblíbeném řeckém přístavu. Z hotelu muselo být evakuováno 70 lidí
Noční poplach v oblíbeném řeckém přístavu. Z hotelu muselo být evakuováno 70 lidí

Sedmdesát lidí muselo v noci opustit osmipatrový hotel v řeckém Pireu poté, co se budovou začal šířit kouř....

Letadlu Ryanairu po třech nezdařených přistáních téměř došlo palivo. Od katastrofy je dělily minuty
Letadlu Ryanairu po třech nezdařených přistáních téměř došlo palivo. Od katastrofy je dělily minuty

Boeing 737-800 na letu z italské Pisy do skotského Prestwicku přistál po sérii nezdařených pokusů a odklonů...

Oblíbenou část Chorvatska zahalil hustý kouř. Lidem přišlo nouzové varování, naměřili osminásobné hodnoty
Oblíbenou část Chorvatska zahalil hustý kouř. Lidem přišlo nouzové varování, naměřili osminásobné hodnoty

Okolí chorvatské Rijeky zasáhl ve čtvrtek 24. září rozsáhlý kouř z požáru v průmyslové zóně Kukuljanovo....

Toto by za volantem udělal skoro každý druhý český řidič. Pár sekund nepozornosti může skončit nehodou
Toto by za volantem udělal skoro každý druhý český řidič. Pár sekund nepozornosti může skončit nehodou

Téměř polovina českých řidičů připouští, že by si během jízdy přečetla příchozí zprávu na telefonu. Dalších...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.