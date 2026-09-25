Turisté si přes Booking rezervovali luxusní apartmán. Většina z nich skončila na ulici

Nabídka nazvaná The London Crown slibovala ubytování v Londýně, uvedená adresa ale ve skutečnosti patřila hospodě The Liberty Bounds poblíž Tower Bridge. Na problém podle Which? narazilo velké množství zákazníků. Ještě 23. září bylo u nabídky více než 250 převážně rozhořčených recenzí, přestože možnost nových rezervací už byla pozastavena. Jeden z recenzentů uvedl, že zaměstnanci hospody museli vysvětlovat situaci až 20 příchozím denně. Provozovatel hospody podle Which? nahlásil problém Booking.com už 10. srpna.
Mezi zákazníky byl také pětapadesátiletý Paul Dawson z Loughborough, který si v srpnu rezervoval jednodenní rodinný pobyt za 73 liber. Dva dny po rezervaci mu přišla zpráva s odkazem na stránku napodobující Booking.com, kde měl zadat bankovní údaje. Když následně zákaznickou podporu upozornil, že na uvedené adrese je ve skutečnosti hospoda, podle jeho svědectví dostal pokyn, aby se přesto na místo dostavil a teprve po neúspěšném pokusu o ubytování řešil náhradu. Jiná zákaznice ze Španělska popsala, že s kamarádkou zůstaly ve dvě hodiny ráno v Londýně bez ubytování.
Další nabídka vedla přímo k britskému parlamentu
Podobný případ se týkal nabídky Apartments near Big Ben. Jako jeho adresa byl uveden Portcullis House ve Westminsteru. Nejde však o bytový dům ani hotel, ale o součást parlamentního areálu, kde sídlí kanceláře britských poslanců a jejich zaměstnanců. Which? uvádí, že někteří zákazníci skutečně na místo dorazili a zjistili, že žádné rezervované apartmány neexistují. Jeden z recenzentů popsal, že po cestě z Manchesteru nakonec strávil noc v autě se čtyřmi dětmi.
Booking.com v reakci na zjištění Which? uvedl, že původní ubytovací zařízení byla skutečná a v minulosti hosty přijímala. Podle interního šetření platformy se jejich provozovatelé stali terčem sofistikovaného phishingového útoku, který útočníkům umožnil získat dočasný neoprávněný přístup k účtům na Booking.com. Which? zjistil, že údaje v nabídkách následně někdo změnil, včetně názvu, fotografií a adresy. Platforma uvedla, že rezervace u obou zařízení pozastavila a zasaženým zákazníkům poskytuje podporu.
Problematickou nabídku přitom jako důvěryhodnou vyhodnotil i AI nástroj Dot, který Booking.com používá jako cestovního asistenta. Když se jej Which? u nabídky The London Crown zeptal, zda jde o skutečné ubytování, nástroj ji označil za legitimní a vyjmenoval nabízené služby. Současně pracoval s údaji, které si geograficky odporovaly – například odkazoval na Longleat Safari Park, který leží více než 160 kilometrů od Londýna. Za skutečnou označil podle Which? také nabídku Apartments near Big Ben.
Which? už dříve prověřoval zabezpečení platformy
Nejde o první letošní upozornění na falešné nabídky. Which? v červnu v rámci vlastního testu dokázal na Booking.com zveřejnit fiktivní ubytování na adrese 10 Downing Street, tedy oficiálním sídle britského premiéra. Přes nabídku bylo možné provést testovací rezervaci a platbu a platforma ji odstranila až 27. srpna poté, co ji organizace na problém opakovaně upozornila. Britský regulátor Ofcom v souvislosti s nejnovějšími případy připomněl, že internetové platformy mají podle britského zákona povinnost nelegální obsah vytvořený uživateli odstranit poté, co se o něm dozvědí.
Zdroje: which.co.uk, independent.co.uk, parliament.uk, which.co.uk – předchozí test 10 Downing Street