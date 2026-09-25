První tři pracovní dny nemoci by opět mohly být bez náhrady mzdyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
První tři pracovní dny nemoci by opět mohly být bez náhrady mzdy
Do Polska dorazila další zásilka 35 tanků M1A2SEPv3 Abrams a polská armáda tak nově disponuje více než...
Plzeňská Škoda JS ze Skupiny ČEZ se zapojí do projektů malých modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR jako...
Čínské automobilky dál ukrajují podíl evropským výrobcům. V srpnu tvořily téměř 12 procent prodejů nových...
Pro většinu podniků dnes nedostatek vody ještě nepředstavuje bezprostřední hrozbu. Podle průzkumu Svazu...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →