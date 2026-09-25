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Víkendové tipy: Veřejnost láká věda, dobré čtivo, svatý Václav i horští psi

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Prodloužený víkend slibuje řadu rozmanitých akcí, Jihlavská Drbna přináší výběr těch nejzajímavějších. Konají ve v Jihlavě a na Telčsku, ani na jednu se přitom neplatí vstupné.
Víkendové tipy: Veřejnost láká věda, dobré čtivo, svatý Václav i horští psi

Víkendové tipy: Veřejnost láká věda, dobré čtivo, svatý Václav i horští psi

Zdroj: Knihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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