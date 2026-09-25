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Problémy dopravy v Karlových Varech jsou stárnoucí mosty, parkování a obchvat

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Karlovy Vary budou muset v nejbližších letech vyřešit hned několik problémů v dopravě. Musí opravit stárnoucí mosty, vybudovat nová parkovací místa a vyjednat vhodnou podobu obchvatu nebo průtahu města.
Problémy dopravy v Karlových Varech jsou stárnoucí mosty, parkování a obchvat

Problémy dopravy v Karlových Varech jsou stárnoucí mosty, parkování a obchvat

Zdroj: Národní památkový ústav
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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