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Malšovický most míří do finále. Zbývá opravit už jen oblouk

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Oprava Malšovického mostu v Hradci Králové se blíží ke konci. Dělníci dokončili práce na spodní části konstrukce a odstranili z ní lešení. Teď je čeká hydroizolace, asfalt a poslední mostní oblouk.
Malšovický most míří do finále. Zbývá opravit už jen oblouk

Malšovický most míří do finále. Zbývá opravit už jen oblouk

Zdroj: TSHK, Patrik Palátka
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 04:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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