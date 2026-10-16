Mluvení jim dává zabrat. Hradec chystá pro děti speciální školky

Mluvení jim dává zabrat. Hradec chystá pro děti speciální školkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mluvení jim dává zabrat. Hradec chystá pro děti speciální školkyZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 16.10.2026 15:17
Týden po volbách už mají všechna okresní města v Královéhradeckém kraji dohodnuté koalice. V Hradci,...
Hradec Králové nabídne o víkendu 17. a 18. října pestrý program pro všechny generace – od Dne živého...
Trochu pohybu, čerstvý vzduch a dobrý pocit k tomu. Přírodní památku Na Plachtě v Hradci Králové čeká zítra...
Bývalý hradecký primátor Martin Dvořák, nebo prezidentka firmy Petrof Zuzana Ceralová Petrofová? O novém...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →