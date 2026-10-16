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Mluvení jim dává zabrat. Hradec chystá pro děti speciální školky

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Děti, kterým závažné vady řeči komplikují každodenní život i učení, by mohly v Hradci Králové dostat speciální pomoc už ve školce. Město plánuje postupně otevřít logopedické třídy, které jim usnadní nejen komunikaci, ale také budoucí nástup do školy.
Mluvení jim dává zabrat. Hradec chystá pro děti speciální školky

Mluvení jim dává zabrat. Hradec chystá pro děti speciální školky

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 15:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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