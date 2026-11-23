Tracy Scoggins, kterou diváci v osmdesátých letech poznali jako Monicu Colby z Dynastie a Colbyových, oslavila třiasedmdesátiny. Po světě bohatých rodin přešla ke sci-fi a převzala velení vesmírné stanice v Babylonu 5. Její nástup část fanoušků těžce nesla a na jednom setkání se jí zastal samotný Leonard Nimoy.
Z bazénu k rodině Colbyových
Roli Monicy Colby, dcery postavy Charltona Hestona, dostala v roce 1985. V Dynastii se nejprve objevila ve dvou dílech a pak odehrála všech 49 epizod navazujícího seriálu Colbyové. Když ho po dvou řadách zrušili, vrátila se v roce 1989 do posledních osmi dílů Dynastie. Ke světu bohatých rodin si odskočila ještě v letech 1996 a 1998 ve dvou televizních filmech navazujících na Dallas.
K herectví přitom mířila z Texasu přes sport a modeling. Jako dcera dvou právníků závodila ve skocích do vody a málem se kvalifikovala na olympiádu v roce 1980. Po škole krátce učila tělocvik, pak ji najala modelingová agentura Elite a poslala ji do New Yorku a po Evropě. Ve Francii dokonce zpívala v dívčí rockové kapele Phantasm. Herectví vystudovala až po návratu domů.
Improvizace v redakci Supermana
V roce 1993 naskočila do první řady seriálu Superman jako novinářka Cat Grant, která měla v redakci popichovat Lois Lane. Tvůrci jí dovolili občas upravit repliku přímo na place. V rozhovoru pro magazín SciFiNow v roce 2019 vzpomínala na scénu, kdy míjela stůl Lois Lane s květinami a bez přípravy pronesla: „Aha, koukám, že sis zase sama poslala květiny, Lois!“
Režisér větu ve střihu nechal, protože fungovala, ale ne každému se to líbilo. Scoggins usoudila, že v seriálu bylo místo jen pro jednu ženu, a po první řadě skončila. V pátek se na natáčení rozloučila a hned v pondělí začala točit pilot sci-fi komedie Galaxy Beat, který se však do vysílání nedostal.
Zklamaná matka u Star Treku
V roce 1995 hostovala jako cardassijská vědkyně v seriálu Star Trek: Hluboký vesmír devět. Její postava si nevraživost náčelníka O’Briena vyložila jako milostný zájem, což jí později vyneslo pozvánky na fanouškovské akce. Z role měla radost a hned volala matce.
Když ale Lou Cille Scoggins díl viděla v televizi, nadšení nesdílela, protože pod maskou Cardassianky ji skoro nebylo vidět. „Tohle je to, z čeho jsi byla tak nadšená? Kdybych neviděla tvoje oči, sotva bych tě poznala!“ řekla jí. Později se Scoggins ucházela o roli kapitánky Kathryn Janeway v seriálu Star Trek: Voyager, tu ale získala Kate Mulgrew.
Zastání od Leonarda Nimoye
Vlastní vesmírné stanice se dočkala v roce 1998 jako kapitánka Elizabeth Lochley v páté řadě Babylonu 5. Začátek neměla snadný, protože přišla po oblíbené postavě Claudie Christian a část fanoušků ji znala hlavně jako drbnu ze Supermana. Na jednom z prvních setkání na ni nějaký muž pokřikoval hrubé urážky.
Kolem šel zrovna Leonard Nimoy, na místě se zastavil a muže napomenul, že takhle se tam s dámami nemluví. Dotyčný se zeptal, jestli Vulkánci nemají být bez emocí. „Vulkánci ne, ale moje lidská polovina zařídí, že ti odsud nakopou zadek!“ odvětil mu Nimoy. Postoj diváků k nové velitelce se nakonec zlomil v epizodě Day of the Dead od Neila Gaimana.
Hlasem zpátky na vesmírné stanici
K postavě Elizabeth Lochley se vrátila v roce 2023, kdy ji namluvila v animovaném filmu Babylon 5: The Road Home. Mimo kamery ale zažila i těžší chvíle. Kvůli matčině rakovině prsu si kdysi vzala tříletou pauzu od Hollywoodu a v roce 2017 jí hurikán Harvey zatopil dům v Texasu a zničil většinu věcí po zesnulé matce.
Českým fanouškům je přitom blíž, než by se zdálo. V roce 2020 ji pražský Comic-Con ohlásil jako hosta a pořadatelé uvedli, že v Česku pátrá po svých kořenech.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, scifinow.co.uk, celebritynetworth, comiccon).