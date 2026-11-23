Americká streamovací služba
Peacock zveřejnila 19. listopadu první teaser k 2. řadě seriálu Den Šakala a s ním i měsíc premiéry. Nové díly začnou v USA vycházet v březnu 2027 a ve stejném měsíci se Šakal vrátí i na britskou stanici Sky, která seriál s Peacockem koprodukuje.
Krátká upoutávka toho moc neprozrazuje, o to víc ale navnadí.
Eddie Redmayne v ní stojí na zasněžené hoře a mužský hlas o jeho Šakalovi říká, že je pečlivý, opatrný a řídí se instinktem. Pak se podívá na hodinky a skočí dolů. Web Screen Rant k tomu připomíná, že se natáčelo v Maďarsku, Chorvatsku, Španělsku, Rakousku a Velké Británii, takže se zase můžeme těšit na honičku napříč Evropou.
O čem je Den Šakala?
Seriál je moderním přepisem slavného románu Fredericka Forsytha z roku 1971, který v roce 1973 zfilmoval Fred Zinnemann. První řada měla premiéru v listopadu 2024 a sledovala osamělého nájemného vraha, kterému se přezdívá Šakal. Je mistrem převleků, bere jen zakázky za nejvyšší honoráře a po každé z nich zmizí beze stopy.
Po jeho dalším zásahu se mu ale na paty pověsí neústupná agentka britské tajné služby MI6 Bianca Pullman (
Lashana Lynch), kterou diváci znají jako agentku Nomi z bondovky Není čas zemřít. Začíná napínavá hra na kočku a myš napříč Evropou. Šakal přitom vede dvojí život, doma ve Španělsku na něj čeká manželka Nuria ( Úrsula Corberó) a malý syn, kteří netuší, čím se ve skutečnosti živí.
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Seriál
Den Šakala má na Kinoboxu hodnocení 85 %. Zahraničním kritikům se líbil podobně, na hodnotící platformě Rotten Tomatoes má 1. řada 85 % od kritiků a 77 % od diváků. Shrnutí kritiků vyzdvihuje hlavně Redmaynův chladný, až plazí výkon, díky kterému působí celý thriller znepokojivě uvěřitelně.
Redmayne si za roli vysloužil nominace na Zlatý glóbus, Critics' Choice i cenu herecké asociace SAG. Připomeňme, že Oscara už má doma za Stephena Hawkinga v Teorii všeho, fanoušci kouzelnického světa ho zase znají jako Mloka Scamandera z Fantastických zvířat.
Foto: Marcell Piti/Carnival Film & Television Limited Co chystá 2. řada Dne Šakala?
Děj nové řady drží tvůrci zatím pod pokličkou. Redmayne se vrací v hlavní roli a znovu je i výkonným producentem. Na březnové přehlídce Sky v Londýně divákům v předtočeném videu slíbil
„skvělé zvraty a momenty obrovského rozsahu, ale i velmi, velmi křehkou intimitu“, jak napsal britský magazín HELLO!.
Podle Redmayna si pokračování drží filmovou atmosféru i moderní nápady 1. řady, v sázce je ale ještě víc. Laťka je přitom vysoko. Stejný magazín připomíná, že si na Sky 1. řadu pustily za první týden tři miliony diváků, což byl pro stanici rekord.
Za kamerou došlo k jedné podstatné změně. Autor 1. řady Ronan Bennett zůstává jen výkonným producentem a scénáře teď vede skotský dramatik David Harrower. Hlavním režisérem je dál Brian Kirk, který si za 1. řadu odnesl nominaci na irskou cenu IFTA.
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Ze známých tváří se vracejí Úrsula Corberó, kterou si mnozí pamatují jako Tokio z Papírového domu,
Charles Dance jako vlivný finančník Timothy Winthrop nebo Eleanor Matsuura. Nově dorazí Matt Bomer, šarmantní podvodník Neal Caffrey ze seriálu Ve službách FBI (White Collar). Podle květnových zpráv amerického tisku by měl hrát záporáka.
Přidává se i
Pablo Schreiber, představitel Master Chiefa ze seriálu Halo a dozorce Mendeze z Holek za mřížemi (Orange Is the New Black), a britská herečka Weruche Opia. Pro české diváky je zajímavé hlavně jméno norské herečky Pii Tjelty. Loni si z Karlových Varů odvezla cenu pro nejlepší herečku za drama Neříkej mi mami, které u nás šlo do kin letos v dubnu, a v Šakalovi ji čeká údajně první anglicky mluvená role. Kdy bude 2. řada Dne Šakala v Česku?
U nás 1. řada vyšla na SkyShowtime 6. prosince 2024 a je tam k vidění dodnes. Služba už v červnu potvrdila, že Den Šakala jako svůj původní seriál uvede i s 2. řadou, české datum premiéry ale zatím neoznámila.
Nad budoucností navíc visí otazník. Americký server
TheWrap 19. listopadu informoval, že se majitelé SkyShowtime, tedy Comcast a Skydance, rozhodli službu na konci roku 2027 ukončit. Do té doby má fungovat normálně, takže březnová novinka by se do její nabídky časově stihnout mohla.
Pokud dorazí do Česka seriál ve stejné době jako do Británie nebo USA, bude mít druhá řada
Dne Šakala premiéru v březnu 2027. Foto: Marcell Piti/Carnival Film & Television Limited Foto: Marcell Piti/Carnival Film & Television Limited Foto: Marcell Piti/Carnival Film & Television Limited Foto: Marcell Piti/Carnival Film & Television Limited Foto: Marcell Piti/Carnival Film & Television Limited
Zdroje: Peacock, Screen Rant, Kinobox, Rotten Tomatoes, HELLO!, SkyShowtime, TheWrap
Hodnocení na
Kinoboxu: 85 %