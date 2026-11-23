Ještě než v Dauhá stačili přečíst bodové lístky, sáhl si Brian Ortega, 35letý americký bojovník pérové váhy (do 66 kg) s tehdejší bilancí 16-5, po rukavicích a začal si je rozepínat. Vedle něj stál Dan Hooker, 36letý novozélandský bojovník lehké váhy (do 70 kg) s tehdejší bilancí 24-15, který ho tři kola přetlačoval na body, a místo oslavy se k soupeři naklonil. Nešlo o trash talk, ale o pokus zastavit rozhodnutí, které mělo padnout během několika vteřin. Co přesně v kleci zaznělo, popsal Hooker až novinářům po turnaji. Redakce MMAmag k tomu prošla oficiální výsledkový článek UFC s bodovými lístky i Ortegovo pozdější vysvětlení z pozápasové show.
V Dauhá padla věta, kterou vítěz říkat nemusel
Dan Hooker popsal tu chvíli novinářům po turnaji UFC Fight Night: Procházka proti Stirlingovi, který se konal 21. listopadu 2026 v Dauhá. UFC je největší světová organizace MMA. Jeho slova přineslo MMA Junkie s odkazem na pozápasový rozhovor pro kanál The Mac Life. „I když jsem viděl, jak si sundává rukavice, řekl jsem mu: Nedělej to,“ uvedl Hooker.
Zápas skončil po 3. kole v čase 5:00 jednomyslným rozhodnutím rozhodčích. Z bodových lístků, které UFC zveřejnila téhož dne, redakce MMAmag vyčetla třikrát shodné 30–27. Ortega, který velkou část kariéry strávil v pérové váze, krátce nato v kleci řekl: „Začal jsem s tím, protože jsem přišel z ničeho a chtěl jsem se něčím stát. Už to v sobě nemám. Teď si myslím, že je to ono.“
Hooker tu radu nevypustil náhodou. Na správné rozloučení má vlastní měřítko a jméno bojovníka, který ho podle něj trefil přesně.
Proč podle vítěze nemá konec čekat na bodové lístky
„To je příliš rychlé rozhodnutí. Podle mě je to rozhodnutí, které se má udělat před zápasem. Nelíbí se mi přístup: když vyhraju, nekončím, když prohraju, končím. Líbilo se mi, jak to uzavřel Wonderboy, když šel do zápasu s tím, že ať vyhraje, nebo prohraje, uzavře to,“ pokračoval Hooker ve stejném rozhovoru. Konec kariéry podle něj patří do hlavy bojovníka dřív, než se rozsvítí výsledková tabule.
Stephen Thompson, známý jako Wonderboy, 43letý americký bojovník welterové váhy (do 77 kg), oznámil před listopadovým turnajem UFC 334, že jde do posledního zápasu bez ohledu na výsledek. Podle MMA Fighting ho zakončil technickým knockoutem ve 3. kole v čase 2:54 proti Charlesi Radtkeovi. Dvě rozlučky, dva zcela jiné scénáře.
Ortega ale den po zápase v zákulisí popsal, že se nerozhodl v kleci, ale o mnoho hodin dřív.
Co se Ortegovi honilo hlavou už ráno v den zápasu
Redakce MMAmag porovnala dvě Ortegova vyjádření s odstupem jednoho dne. Vyjádření z klece 21. listopadu 2026 znělo opatrně a dveře nechávalo pootevřené. Pozdější vyjádření zaznělo 22. listopadu 2026 v pozápasové show UFC Qatar: podle MMA Fighting Ortega tvrdí, že ráno v den zápasu řekl trenérovi Henrymu Hooftovi: „Hele, chlape, myslím, že končím.“
Své rozhodnutí vysvětlil ztrátou motivace. „Už nejsem naštvaný. Nemám světu co dokazovat. Nechci lidem ubližovat,“ uvedl. Jde zatím o jeho vlastní tvrzení: samostatné formální oznámení nevydaly UFC ani Ortegovy oficiální účty a v indexované verzi profilu na webu UFC byl Ortega k 23. listopadu 2026 stále veden jako aktivní.
Hookerova obava z unáhlenosti tím dostala jinou odpověď, než čekal.
Rozlučka, kterou MMA málokdy pustí podle plánu
GLOSA Tenhle sport nemá rozlučkové turné, dres vyvěšený pod stropem haly ani kytici ve středovém kruhu. Má jediný rituál: rukavice položené na podlahu oktagonu. Funguje bezchybně, protože ho pochopí každý v hale i doma.
Právě proto je Hookerova rada tak zajímavá. Neříká nic o Ortegovi; říká hodně o vítězi, který si dovede spočítat, že jednou bude stát na téhle podlaze on. Hooker má svůj scénář promyšlený dopředu. Jen do něj zatím nespěchá a místo toho si rovnou objednal další práci.
Výhra po 826 dnech a účet, který Hooker hned poslal dál
Mezi výhrou nad Mateuszem Gamrotem na UFC 305 17. srpna 2024 a výhrou nad Ortegou 21. listopadu 2026 uplynulo 826 dní. Redakce MMAmag rozdíl spočítala bez dne první výhry a se započtením dne zápasu v Dauhá. V mezidobí Hooker prohrál 3 zápasy v řadě, z bilance 24-15 se posunul na 25-15 a v UFC z 14-11 na 15-11. Ortega si připsal šestou porážku, celkově se posunul z 16-5 na 16-6 a v UFC z 8-5 na 8-6.
Agregátor Cage Almanac uvádí u Hookera 146 signifikantních zásahů proti Ortegovým 70. Nahoru ho to samo o sobě nevystřelí: podle indexované verze oficiálního žebříčku UFC z 22. listopadu 2026 byl veden jako 14. v pořadí lehké váhy, zatímco starší snímek žebříčku z 18. listopadu 2026 měl na témže místě Renata Moicana.
V rozhovoru v kleci s Michaelem Bispingem, bývalým šampionem a komentátorem UFC, Hooker vyzval Maxe Hollowaye o skutečný titul BMF a rýpl si do Charlese Oliveiry. BMF je zvláštní pás UFC pro nejtvrdšího zápasníka organizace mimo běžné tituly váhových kategorií a Oliveira ho má obhajovat proti Diegu Lopesovi na UFC 335 12. prosince 2026 v Las Vegas. O den později Hooker podle MMA Fighting přiznal, že šlo z velké části o trollení: „Hodně věcí dělat nemusím, ale z nějakého důvodu si mě to prostě najde. Je to nemoc.“
Jeden večer v Dauhá tak mohl zavřít jednu kariéru a Hookerovi koupil čas. Hooker si rukavice nechal. Ortega je nechal ležet na podlaze oktagonu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka