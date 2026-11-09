Větrníky zůstávají ve hře. Referendum v Úpici je neplatné

Větrníky zůstávají ve hře. Referendum v Úpici je neplatnéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Větrníky zůstávají ve hře. Referendum v Úpici je neplatnéZdroj: Canva
Článek byl publikován 09.11.2026 13:33
Cestující na Náchodsku čeká od pondělí změna. Mezi Náchodem a Hronovem na čtyři večery přestanou jezdit...
Hradečtí vysokoškoláci z kapacitních důvodů upustili od úterního studentského protestu na podporu České...
Zapnout blinkr už při vjezdu podle toho, kam míříte, nebo až při výjezdu? Pod článkem o záludných...
Mezinárodní testování odhalilo nedostatky u obuvi prodávané na online tržištích. Kromě dětských holínek s...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →