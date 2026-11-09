Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Větrníky zůstávají ve hře. Referendum v Úpici je neplatné

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sobotní referendum o případné stavbě větrných elektráren v Úpici na Trutnovsku není platné, přišlo málo lidí. Obec informaci zveřejnila na webu. Katastr obce nespadá do státem vyhlášených akceleračních zón, které umožňují rychlejší povolování větrníků.
Větrníky zůstávají ve hře. Referendum v Úpici je neplatné

Větrníky zůstávají ve hře. Referendum v Úpici je neplatné

Zdroj: Canva
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 13:33

Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Martin vyráží na turné. Bílého koně provětrá v Hradci i Trutnově
Martin vyráží na turné. Bílého koně provětrá v Hradci i Trutnově
Noční jízda vlakem mezi Náchodem a Hronovem nehrozí, vlaky tady mají stopku
Noční jízda vlakem mezi Náchodem a Hronovem nehrozí, vlaky tady mají stopku

Cestující na Náchodsku čeká od pondělí změna. Mezi Náchodem a Hronovem na čtyři večery přestanou jezdit...

V Hradci se další studentský protest za ČT a rozhlas nekoná. Chystá se v Pardubicích
V Hradci se další studentský protest za ČT a rozhlas nekoná. Chystá se v Pardubicích

Hradečtí vysokoškoláci z kapacitních důvodů upustili od úterního studentského protestu na podporu České...

Jak blikat na kruháči na Brněnské? Policie vysvětlila, co je správně
Jak blikat na kruháči na Brněnské? Policie vysvětlila, co je správně

Zapnout blinkr už při vjezdu podle toho, kam míříte, nebo až při výjezdu? Pod článkem o záludných...

Dětské holínky obsahovaly téměř 293násobek povoleného limitu DEHP
Dětské holínky obsahovaly téměř 293násobek povoleného limitu DEHP

Mezinárodní testování odhalilo nedostatky u obuvi prodávané na online tržištích. Kromě dětských holínek s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.