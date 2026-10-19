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Liberecký kraj chce chránit Český ráj před průmyslovými halami podél chystané silnice

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Liberecký kraj se obává, že dlouho plánovaná silnice I/35 procházející Českým rájem by mohla přilákat investory průmyslových a skladovacích hal, které by tamní krajinu…
APP_8025

APP_8025

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:39

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