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Muž v Kostelci nad Orlicí zardousil manželku

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Tragédie se odehrála v úterý krátce po poledni v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Šestačtyřicetiletý cizinec tam podle policie napadl svou manželku a rdoušením…
Mladistvý nepřežil srážku s nákladním vozidlem.

Mladistvý nepřežil srážku s nákladním vozidlem.

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 10:30

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